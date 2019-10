River venció con autoridad a Colón, alcanzó la punta y cerró una semana perfecta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River Plate, entonado por la clasificación a la final de la Copa Libertadores con eliminación a Boca incluida, venció con autoridad a Colón, de Santa Fe, por 2 a 1 en el Monumental, alcanzó la punta de la Superliga y cerró una semana perfecta.



Los goles de River fueron marcados por Nicolás De La Cruz y el arquero Leonardo Burián (en contra), mientras que Lucas Martínez Quarta, también en propia valla, descontó para Colón, en el partido correspondiente a la fecha 11 del torneo local.



River demostró ante Colón por qué está entre los mejores de América y que su segunda final consecutiva de Copa Libertadores no es casualidad.



El equipo de Marcelo Gallardo recuperó la dinámica y verticalidad que archivó en la revancha ante Boca en La Bombonera y Colón, otro finalista copero (jugará ante Independiente del Valle, de Ecuador, la de la Sudamericana), no tuvo respuestas.



El fútbol de River, de alto vuelo, especialmente en el segundo tiempo, sobrepasó al equipo santafesino, que a pesar de los cuatro defensores y los cinco volantes sufrió la voracidad de su rival.



Colón, sin la "Pulga" Miguel Rodríguez por lesión, hizo bien las cosas en la primera parte, cuando cerró los caminos de River con un gran despliegue físico. Así, el local solo dispuso de dos situaciones con De La Cruz y Matías Suárez, cuyo remate pasó cerca del segundo palo luego de una buena combinación con Milton Casco.



Y justamente Casco fuen protagonista en el epílogo de la etapa inicial de una polémica acción en la que terminó haciéndole una aparente falta penal al colombiano Wilson Morelo que el árbitro Nicolás Lamolina no juzgó como tal.



Rafael Santos Borré lo tuvo al minuto del segundo tiempo con un remate que pasó por encima del travesaño, pero poco después apareció De La Cruz con un derechazo cruzado tras el centro de Suárez, una de las figuras, que significó el primer gol y apertura del partido.



De ahí en más River aceleró y Colón lo sufrió. La presión de Exequiel Palacios y Enzo Pérez en el mediocampo se duplicó, un Suárez inspirado hizo de pivote e Ignacio "Nacho" Fernández participó más del juego, mientras Casco y Gonzalo Montiel se proyectaron con peligro.



El ingreso de Juan Fernando Quintero, festejado por todo el estadio en su primer partido en el Monumental luego de su lesión, le otorgó más precisión al ataque "millonario" y en su primera acción, con un remate fuerte que desvió el arquero, propició el segundo gol cuando Borré tomó el rebote y Burián, de segunda floja respuesta tras salvar un buen remate inicial de Quintero, la metió en su arco.



Colón, que siempre se la jugó por una contra, se encontró a tiro del empate de forma inesperada con el centro de Gabriel Esparza que dio en Martínez Quarta y descolocó a Franco Armani.



El resultado no reflejó la superioridad de River, que se retiró ovacionado por su gente. El equipo de Marcelo Gallardo es finalista de la Copa Libertadores, semifinalista de la Copa Argentina y ahora puntero de la Superliga con Boca y Argentinos, todos con 21 puntos.



En la próxima fecha, River será visitante ante Aldosivi, de Mar del Plata, y Colón será local ante Atlético Tucumán.







-Síntesis-







River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez; Exequiel Palacios, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Colón: Leonardo Burián; Álex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia y Rodrigo Aliendro; Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.







Goles en el segundo tiempo: 7m. De La Cruz (R); 18m. Burián, en contra (R); 34m. Martínez Quarta, en contra (C).



Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gabriel Esparza por Aliendro (C); 17m. Juan Fernando Quintero por De La Cruz (R); 20m. Tomás Chancalay por Vigo (C); 27m. Lucas Pratto por Borré (R) y 35m. Santiago Pierotti por Bernardi (C).



Amonestados: Enzo Pérez y Martínez Quarta (R). Aliendro (C).







Árbitro: Nicolás Lamolina.



Estadio: Antonio V. Liberti.