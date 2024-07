Una camioneta Volkswagen Amarok fue robada el domingo por la madrugada en Concepción, en Capital. A pesar de la presencia de movimiento en la zona, el robo se dio en unos pocos minutos y los dueños no pudieron hacer nada, ya que el delincuente se dio rápidamente a la fuga.

Según lo expresado a DIARIO HUARPE por el dueño del vehículo, Marcos González, junto a su familia se encuentra angustiados y buscan recuperarla lo más pronto posible. En ese sentido, comentó que la camioneta fue sustraída de la puerta de casa que está ubicada sobre calle Mendoza entre Lautaro y San Lorenzo, frente a la estación de servicio Shell, contigua al club San Martín.

La camioneta sustraída es una VW Amarok, de color blanco y su patente es AA204DS. Tras el hecho, el hombre realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 2ª y el personal judicial de la UFI Delitos contra la Propiedad ya se encuentra investigando la causa.

“Por el momento no he tenido ninguna novedad. Ayer hablé con un jefe de la policía, y me decía que están trabajando en una investigación y que aún no me pueden decir nada. Pero por el momento no tenemos nada concreto”, cerró la víctima.