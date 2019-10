Roberto Lavagna sobre el debate presidencial: "Detrás de los gritos, está el fracaso de dos modelos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró hoy que "la pelea no contribuye" a encontrar una solución sino que "la perturba", e insistió con que lo que más necesita la Argentina son "consensos y un gobierno de unión nacional". "No sé trata de quién habla más rápido ni grita más fuerte. Detrás de esos gritos está el fracaso de dos modelos", aseveró el ex ministro de Economía y candidato presidencial esta mañana, a través de la red social Twitter. De ese modo, hizo referencia al debate que protagonizó ayer en la ciudad de Santa Fe, junto a los demás postulantes a la Presidencia, de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. "La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional", aseveró Lavagna en un mensaje emitido hoy a través de su cuenta en Twitter, bajo el hashtag #debate2019. Ayer, Lavagna participó del primer debate presidencial obligatorio por ley que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la capital santafesina.