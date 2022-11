A eso de las 18.25 horas de este lunes un hombre fue detenido con cosas aparentemente robadas en el municipio de Chimbas, entre esas un arma china de fabricación casera. El detenido mintió para zafar de la aprehensión policial, pero no lo logró por un pequeño detalle. Tras esto, y como iba a ser esposado, se ofuscó con la Policía y agredió a algunos efectivos, creyéndose Jackie Chan.

El hecho ocurrió en calles Mendoza y Paraná en el Lote Hogar N°1, en el departamento Chimbas. Se trata de una persona de apellido Díaz de 50 años. El ciudadano transitaba con una mochila de color gris y a bordo de una bicicleta, cuando los uniformados frenaron su marcha por tener una actitud sospechosa.

En la mochila, los policías encontraron un DVD, marca Philips de color gris, así como un nunchaku de fabricación casera de acero con una cadena de 12 eslabones y una tenaza con mangos de color negro. Al ser consultado por la procedencia del mismo, el mismo no lo acreditó.

Con respecto a la bicicleta, Díaz dijo que era de su sobrino. Pero los efectivos no le creyeron y le pidieron al hombre que llame a su sobrino para entregar el rodado.

Sin embargo, esto no sucedió, ya que Díaz manifestó que no se acordaba de su nombre, cosa extraña. Evidentemente, los policías no le creyeron y se lo llevaron detenido a los calabozos de la Comisaría 2da.

Las autoridades le labraron un expediente contravencional, a disposición del Primer Juzgado de Faltas y también lo dejaron a disposición del Segundo Juzgado Correccional para establecer procedencia.