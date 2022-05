Rompió el silencio el colectivero acusado de abusar a un periodista: “En ningún momento le hice nada”

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís abuso sexual, violencia familiar o de género llamá al 911 o 144.

Un colectivero de línea Troncal Norte-Sur fue denunciado por un joven periodista sanjuanino, de 23 años, por acoso sexual. Durante la mañana de este martes, el implicado rompió el silencio y dijo que en ningún momento le hizo nada.

El hombre fue acusado de acosar sexualmente al joven cuando estaba realizando su recorrido en horario de madrugada el pasado domingo. “Esta mañana me enteré lo que pasó escuchando la radio. Como los horarios coincidían, me di cuenta que hablaban de mí”, dijo en declaraciones a radio Del Sur.

En este sentido, aseguró que también conocer al denunciante porque es un pasajero que usa habitualmente la línea de colectivo. “Él no paga boleto porque tiene un pase por discapacidad“, agregó.

Contó que a las seis de la mañana el joven se subió en la Estación Mitre, en el departamento Capital, y se ubicó en la parte delantera del vehículo. Comenzaron a conversar y le explicó que había caminado varias cuadras para llegar hasta la estación de trasbordo.

“Llegamos al paradero y él descendió del colectivo. Pero en ningún momento le hice nada, desconozco por qué argumentó todo eso”, expresó el chofer.

El trabajador comentó que no ha recibido ninguna notificación de la denuncia en su contra, sabe que el texto se refiere a él, aunque no lo mencione. “Sé que mi nombre no sale en la denuncia, pero me gustaría que esto se aclare. Por mi bien y el de mis compañeros, porque al decir TNS habla de todos”.

La denuncia

El joven, de 23 años, denunció al hombre el domingo por la tarde en el centro Cavig, unidad fiscal que investiga los casos de ataques contra la integridad sexual de las personas. El periodista deportivo contó en DIARIO HUARPE que tras el hecho el acusado lo amenazó: "La próxima no te me escapas".

El denunciante explicó que ese domingo por la madrugada, el colectivero identificado con el nombre de Javier y de unos 47 años aproximadamente, le empezó a insinuar cosas de índole sexual que lo pusieron incómodo.

El colectivero ya no solo hacía insinuaciones, sino que pasaba a la acción directamente. Según el relato del periodista, el chofer se bajó los pantalones, se le puso al lado y le pidió que le mostrara sus fotos prohibidas. Luego le pidió que le tocara ahí abajo y le dijo que si pasaba algo, nadie se iba enterar.

El muchacho señaló que no sabía cómo zafar de la situación y que no le dijo "que lo iba a denunciar" porque tenía miedo de que lo golpeara.