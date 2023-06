Rompió el silencio: habló la exesposa de Dani Alves y reveló detalles inéditos de su detención

Pocas horas atrás, viralizaron palabras de Joana Sanz, exesposa de Dani Alves, quien se refirió a sus días en la cárcel. La mencionada no se guardó nada y soltó frases más que ruidosas. Cabe recordar que esta es la primera vez que ella brinda una entrevista desde la detención del exfutbolista del FC Barcelona. Sólo había emitido comentarios en las redes sociales, pero nunca se abrió a dar mayor información. Ahora, sorprendió a más de uno.

En horas del pasado lunes 5 de junio, dieron a conocer un anticipo de una entrevista hecha por el programa televisivo Vanitatis (Antena 3), la que se publicará completa este martes. En la misma, Joana contestó 20 preguntas y puso el foco en sus visitas a la cárcel de Brians II. "Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan", sostuvo.

"Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo", comentó Joana Sanz. Luego, Nacho Gay, que es el director de Vanitatis y colaborador del programa, argumentó: "Responde a si sigue enamorada de Dani Alves, si tiene intención de divorciarse, si ha iniciado sus trámites y si cree en la inocencia de su todavía marido".

Declaraciones que complican a Dani Alves

Días atrás, revelaron declaraciones de la joven que denunció a Dani Alves, quien dijo en su testimonio: "(Alves) Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy?. Y yo ‘no’. Me dijo: ‘Me llamo Dani’. Y me dice: ‘Juego a la petanca en Hospitalet’. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo. Y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿y si le hace algo a mi amiga?’. Pensé de todo en muy poco rato".

"Yo recuerdo que él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima que no sabía si ir y (ella) me dijo: ‘Bueno, no pasa nada’, y me hizo el gesto de ‘vete y y ya está'. No, yo en ningún momento supe a dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. En ese momento dije que seguro era o una puerta a la calle o una sala VIP u otra zona de la discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré y cuando entré, vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Allí, yo ya creo que en ese momento empezó mi shock. No entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro", cerró.