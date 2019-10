Rosales: "Siento vergüenza de que Pichetto sea el abanderado del antikirchnerismo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a vicepresidente del frente Despertar, Luis Rosales, aseguró hoy que siente "vergüenza de que (Miguel Angel) Pichetto sea el abanderado del antikirchnerismo" y evaluó que la decisión de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la competencia presidencial "le hizo salir el tiro por la culata al Gobierno". El segundo en la fórmula presidencial del Frente Despertar, encabezada por el economista José Luis Espert, criticó la estrategia electoral del oficialismo que, según dijo, buscó "polarizar" con el kirchnerismo. "Si generás un polo opuesto, corrés el riesgo de que el otro crezca mucho", indicó Rosales, para quien fue "hábil" la estrategia de la ex mandataria de ceder la candidatura presidencial del Frente de Todos a su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. "Había una opositora designada" por el Ejecutivo "pero la señora Kirchner demostró ser más hábil y menos caprichosa que (Mauricio) Macri, se corrió, y ahí le salió el tiro por la culata al Gobierno", consideró Rosales por Radio Cooperativa. Por otro lado, le recordó a Pichetto sus doce años como jefe del bloque de senadores del kirchnerismo y dijo sentir "vergüenza" de que el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri "sea el abanderado del antikirchnerismo". "Pichetto no es la persona más indicada para señalar los errores del kirchnerismo. Me da vergüenza que sea el abanderado del antikerchnerismo", lanzó. Y sostuvo que junto a Espert "nos propusimos dos objetivos: por un lado sacar votos y, por el otro, conseguir que nuestras ideas se pongan sobre la mesa".