Rosario Central bajó al puntero en el último partido de Alfaro como DT de Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Rosario Central venció esta noche como local a Boca Juniors por 1 a 0 en un partido por la 16ta. fecha de la Superliga del fútbol argentino, y bajó de la punta al equipo "xeneize", en lo que fue la despedida del entrenador Gustavo Alfaro, tras las elecciones en el club de la Ribera.



El gol "canalla" lo marcó el delantero uruguayo Sebastián Ribas en el primer tiempo, en un partido caliente jugado ante una multitud en el Gigante de Arroyito.



Central ganó bien un partido muy difícil que lo jugó como si se tratara de un clásico o una final, como ocurre cada vez que Boca lo visita en Rosario.



Concentrado, aplicado en tener la pelota y atacar por los costados, y presto a cortar rápido con anticipos para no darle el contraataque a Boca, el local jugó mejor en el comienzo y en el final del primer tiempo.



Central avisó a los 13´ con un centro pasado de Molina que Ribas cabeceó hacia el medio, Alonso rechazó corto y Zabala le pegó una volea de derecha que Andrada salvó al córner, en una gran atajada.



Hasta que a los 16' Molina volvió a atacar por la derecha y esta vez sacó un violento derechazo que Zabala desvió a medias y que el uruguayo Ribas punteó de zurda al fondo del arco, ambos solos ante Andrada.



Y Boca, que parecía otro equipo seguramente afectado por el clima de las elecciones, se despertó a los 21' cuando Salvio metió un gran pase para la diagonal de Mac Allister, quien tiró un taco que cortó Barbieri.



Boca jugó bien 15 minutos y a los 23´ Mac Allister lo dejó solo a Mas por la izquierda, pero su disparo fue bien salvado por Ledesma al córner, en el primer palo, en su llegada más clara del primer tiempo.



Central se recuperó cuando volvió a manejar la pelota en el medio en el cuarto de hora final, como a los 32' cuando Andrada volvió a salvar su arco ante un derechazo de Zabala y ante un cabezazo de Ribas.



Boca fue otro equipo en la última media hora del complemento y mereció el empate en un par de llegadas muy claras, como un derechazo del ingresado Reynoso, que Ledesma sacó al córner por arriba del travesaño, a los 26'. y en un derechazo del también suplente Soldano, que pegó en el poste derecho y que tomó Salvio y esta vez tapó Brítez, a los 40'.



Boca terminó con dos enganches como Reynoso y Mac Allister y dos delanteros como Ábila y Soldano, pero Central aguantó demasiado metido en su campo hasta el final, cuando el ingresado Riaño se perdió el gol solo, en un mano a mano que salvó Andrada, en el tercer minuto de descuento.



Central jugó mejor en el primer tiempo, pero tampoco pudo asegurar el triunfo, lo aguantó como pudo en el complemento y se llevó la gran alegría de ganarle al puntero Boca, de la mano de su entrenador Diego Cocca, quien lleva una impresionante marca de ocho partidos jugados contra el "xeneize" al mando de cuatro equipos, con seis victorias y dos empates.



Central quedó ahora a tres puntos de los punteros Boca y Lanús, cuando todavía falta jugar el otro líder Argentinos (mañana recibe a Estudiantes). Y lo más importante para su gente es que termina el año en ascenso, tras ganarle a River, de visitante, y a Boca, de local.







--Síntesis--







RosarioCentral: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Diego Novaretti, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Diego Zabala, Fabián Rinaudo y Leonardo Gil; Sebastián Ribas y Lucas Gamba. DT: Diego Cocca.



Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Daniele De Rossi, Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister; Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.







Gol PT; 16' Ribas (RC)







Cambios ST:16' Emanuel Ojeda por Zabala (C); 17' Emanuel Reynoso por Buffarini (B); 25´Franco Soldano por De Rossi (B); 34' Claudio Riaño por Ribas (C); 37' Agustín Obando por Mas (B); 39' Alan Marinelli por Gamba (C),







Amonestados: Ábila, Capaldo ,De Rossi y Marcone (BJ); Rinaudo y Rius (RC).



Incidencia ST: 49 ´expulsado Capaldo (BJ).



Estadio: Gigante de Arroyito.



Juez: Diego Abal.