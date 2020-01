Rosario Central le exigirá una aclaración a Ortigoza luego de sus declaraciones contra dirigentes

El presidente de Rosario Central, Rodolfo Di Pollina, adelantó hoy que le exigirán formalmente a Néstor Ortigoza, ex jugador de la institución, una aclaración sobre sus declaraciones en las que afirmaba que un dirigente le había pedido "ir para atrás" en un partido.



"Salimos a hablar porque es una acusación demasiado grave. Va a haber una comunicación formal (con Ortigoza) para que por favor aclare o ratifique esta acción o comentario", manifestó Di Pollina en declaraciones a Radio 2 de Rosario.



Ortigoza, en una entrevista con el diario Clarín, reveló que un dirigente de Rosario Central le pidió "ir para atrás" en un partido.



"Es muy grave el comentario. No queremos entrar en la polémica", agregó el mandatario "canalla", que insistió en la necesidad de una aclaración por parte del flamante refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional.



"Tenemos que pedirle la aclaración a él, porque es quedar metido en un rumor, una situación tan grave no la podemos permitir", concluyó.