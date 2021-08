Luego de las duras críticas que lanzó la oposición, sobre todo de los referentes de Juntos por el Cambio, sobre la visita del presidente Alberto Fernández a San Juan, Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista y precandidato a diputado nacional del Frente Todos, salió a bancar la parada y no dudó al decir que “salgan a proponer en vez de criticar” y les recordó que cuando fueron gobierno dejaron al país inmerso en una profunda crisis económica.

“Critican al gobierno nacional y critican al presidente, pero no recuerdan que hace poco tuvieron un presidente que dejó al país en una situación complicadísima. Esto de criticar al gobierno nacional y no aportar ideas y proyectos para salir de esta situación es más oportunismo que otra cosa. Hay que ser serios de las propuestas que se hagan y no criticar por criticar”, lanzó Rueda.

Al ser consultado sobre los dichos de Susana Laciar y Enzo Cornejo quienes expresaron a DIARIO HUARPE que en San Juan hay hambre, apuntó que “ellos prometieron hambre cero. El presidente que ellos defendieron prometió pobreza y hambre cero y terminaron el gobierno con más pobres. Ellos deben hacer una autocrítica y ver que ese proyecto que defendieron dejó al país muy complicado”.

Además, explicó que el Frente Todos se encontró con un país endeudado, con una economía destruida y que la pandemia del coronavirus complicó mucho más todo. “Que salgan a proponer en vez de criticar, ya que cuando les tocó gobernar demostraron otra cosa de lo que dicen”, comentó.

Para cerrar, quien va en el tercer lugar de la lista oficialista, le envió un mensaje a los sanjuaninos al decir que “yo defiendo este proyecto que encabeza el gobernador Uñac en San Juan y lo puedo hacer con la tranquilidad de que todo lo que dijimos lo cumplimos. San Juan continúa siendo una de las provincias que más creció, que defendió el trabajo, que más viviendas construye en todo el país y queremos seguir por este camino”.