Rueda le pide a Caselles que rinda cuentas de los fondos partidarios

El presidente de la Honorable Convención Bloquista, Luis Rueda, le pedirá a la máxima autoridad del partido, la diputada nacional Graciela Caselles, que otorgue toda la información necesaria para conocer al detalle en qué se destina el dinero que ingresa al espacio por el aporte mensual de los funcionarios.

La decisión la tomó luego de la nota publicada por DIARIO HUARPE, donde diferentes dirigentes denunciaron no recibir ayuda por apoyar abiertamente al dirigente pocitano de cara a las elecciones internas. Todo indica que Rueda será el próximo presidente del partido de calle Mitre encabezando una lista de unidad.

“Voy a plantear en el partido la necesidad de saber en qué y para quiénes va destinado el dinero que ingresa. Son alrededor de $80 mil mensuales que el bloquismo recibe por el aporte de los afiliados que son funcionarios y sería muy bueno que esto beneficie a todos”, dijo indignado Rueda. En este sentido resaltó la importancia de que los recursos sean distribuidos sin beneficiar a nadie en particular.

El Partido Bloquista recibe, como lo estipula su Carta Orgánica en el artículo 59 inciso “E”, el 5% de las remuneraciones que perciban los afiliados que ejerzan cargos públicos nacionales, provinciales o municipales y el 2 ½ % de los haberes jubilatorios de todos los afiliados que hubiesen obtenido su beneficio en un cargo público de los señalados anteriormente.

Rueda también acusó a Caselles de no realizar el aporte partidario y de tener contratos nacionales, por su cargo en el Congreso, que benefician a integrantes de la Fundación Javier Caselles y no a dirigentes del comité central o los departamentos.

“Ninguno de estos contratados aportan al partido, al igual que Caselles. Ella dice que ayuda desde su bolsillo y sería muy bueno que clarifique un poco todo esto y que diga cuánto aporta. Yo busco que los números estén claritos, si no terminas haciendo política con recursos que no son personales”, dijo Rueda. Los contratos que tiene Caselles bajo su órbita son nueve y el sueldo de los mismos oscila entre $21 mil y $93 mil.

La fecha de las elecciones es otro motivo que distancia a Rueda de Caselles. El joven dirigente pocitano explicó que había acordado con la actual presidenta el adelantamiento de los comicios internos, aunque por ahora esto es una incógnita.

“Yo le pedí adelantar las elecciones para que no pasáramos todo el año hablando del tema. Las críticas que hoy hacen no son contra mí, son contra la actual conducción y la idea era no llegar desgastados al cambio de autoridades”, expresó Rueda. La Carta Orgánica del Partido Bloquista indica que el llamado a elecciones debe realizarse 90 días antes de terminar el mandato, pero también otorga la facultad para que la máxima autoridad estire ese plazo a 120 días.

Para finalizar Rueda pidió que Caselles convoque a una reunión partidaria y que, de una vez por todas, la sede deje de estar cerrada. “Yo no tengo nada que ocultar, Graciela (por Caselles) dice una cosa y luego cambia. Solamente pido que el partido abra sus puertas y que dejen de realizar estas autoconvocatorias donde sólo va su gente”, cerró.