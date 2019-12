Ruralistas jujeños contra el aumento de las retenciones porque "castiga una vez más al campo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, Fernando Casares, sostuvo hoy que el aumento en los derechos de exportación en el sector rural "castiga una vez más al campo" mientras que "hay otros sectores con mucha más rentabilidad a los que no se los toca".



Señaló además que "ahora hay que plantearse qué conviene económicamente y que no" dentro de un "panorama muy poco claro para el sector productivo".



El sábado pasado, entró en vigor un decreto que en la práctica supone un aumento en los derechos o retenciones que pagan las exportaciones de granos y carnes para adecuar ese tributo al alza del dólar en el mercado local de cambios.



"Con estas medidas se vuelve a atacar al campo, a lo mismo de siempre en vez de involucrar a otros sectores que hoy tienen mucha más rentabilidad como las financieras o los bancos pero ahí no se toca", expresó Casares a Télam.



De todos modos, dijo que "hay que ver cómo se termina de definir la política y hay que ver que va a pasar con los campos que están arrendados porque la productividad no va a ser la misma".



"Con el costo laboral que ha subido muchísimo, el costo financiero y ahora la suba de las retenciones, hay que ver cómo impacta en cuanto a la producción", indicó.



En la provincia de Jujuy el aumento de las retenciones "se va a sentir principalmente en la soja y hay que ver que valores vamos a tener para el maíz, el trigo y para la carne y leche que son los otros productos alcanzados por la medidas".



"Hoy el productor recibe solo $4.80 de los $60 del valor de la leche en las góndolas pero en el medio no se toca nadie", cuestionó.



Por último, sostuvo que "la actividad del campo es unos de los impulsores de las económicas regionales y genera mucho movimiento donde se benefician los pequeños comercios, es como el sector de la construcción".