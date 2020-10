Salud sumó más camas en terapia y no descarta habilitar un hospital de campaña para leves

San Juan sumó en estas últimas semanas un centenar de nuevos casos de coronavirus lo que hizo elevar considerablemente las cifras de los contagiados que necesitan atención médica. De acuerdo a eso, las autoridades activaron el plan de extensión que tenían previsto desde marzo y sumaron más camas en algunos nosocomios para abastecer la demanda de pacientes.

El primer plan de ampliación se dio, tal como lo adelantó este medio, en el Hospital Guillermo Rawson. El Gobierno acondicionó 12 camas que estaban en el sector clínico y las transformó para que pudiera acoger a personas en estado crítico. Ese nosocomio pasó a 36 unidades destinadas a sanjuaninos que tengan la infección en curso y se encuentren transitando el periodo más severo de la enfermedad.

Desde Salud Pública aclararon que, de acuerdo al ritmo de los contagios, el Rawson podrá ir ampliándose de a 20 camas en la terapia intensiva ocupando así todo el área clínica y también el segundo piso donde actualmente están otros pacientes con distintas patologías que no tienen relación directa con el Covid-19. En ese caso buscarán hacer un traspaso de los moderados hacia la periferia y la reubicación de los otros enfermos.

“No va a haber sistema sanitario que aguante si la sociedad no administra la conducta para disminuir el aumento considerado de casos”, expresó a DIARIO HUARPE Matías Espejo, secretario de Medicina Preventiva.

En esa línea, San Juan tiene una totalidad estimada de camas críticas que podría superar las 200. Actualmente sólo está habilitado un poco más del 25%. Las unidades se encuentran distribuidas en el Rawson, 12 en el Cemec y otras 12 en el Marcial Quiroga.

Para concretar esa medida no tan solo será una tarea de la parte pública sino también se le dará intervención a los sanatorios privados que dispondrán entre 55 a 60 camas. Según datos que fueron aportados por el Colegio Médico hay tres pacientes internados en estos centros de salud cursando la infección. Eso ocurrió debido a que cuando hicieron la consulta, presentaron los síntomas y fue impensado el traslado a otras reparticiones para evitar la cadena de contagios.

El temor que tienen las autoridades gubernamentales sobre esta situación particular es que el sistema sanitario sanjuanino colapse solamente con pacientes de coronavirus y no haya lugar para el tratamiento de otras patologías. Por esta circunstancia, es que el Estado seguirá siendo el rector en cuanto a la distribución y organización de la demanda de camas para no abarrotar el esquema de trabajo.

“El aumento de casos va en desmedro de otras patologías debido a que tenemos recurso material, pero el personal es finito entonces hay que ir articulando eso”, agregó Espejo.

Con respecto a las camas de pacientes moderados, el funcionario argumentó que desde este viernes habrá 12 camas disponibles en el ex Hospital Español. La propuesta se concretó por medio de un acuerdo que celebró Salud Pública con las autoridades del Cemec. Con esta incorporación se prevé también una leve ampliación hacia el futuro de otras unidades más para llegar así a las 30 que fueron anunciadas esta semana.

Los hospitales de la periferia jugarán un papel fundamental en ese esquema. Allí se atienden a pacientes moderados y leves. El objetivo es conservar los 250 lugares de internación que actualmente poseen, pero en un eventual crecimiento de casos recibirían exclusivamente a moderados.

Una vez que suceda esa exclusión de leves en la periferia, el Gobierno no descarta abrir un hospital de campaña para recibirlos. Si bien en la primera parte de la cuarentena era una de las posibilidades, los funcionarios fueron menguando el concepto y los definieron como centros de confinamiento para personas que no tuvieran recursos o se les imposibilitara el aislamiento dentro de su hogar. Sin embargo, ante la escalada de casos volvió a resonar la idea de una habilitación para la asistencia de estos enfermos.

De acuerdo a lo que se barajó oportunamente hay tres posibilidades latentes. Una de ellas es la habilitación del predio de Barrick en Albardón, este ‘pica en punta’ debido a que los sectores están divididos con biombos logrando así una ocupación segmentada. Por otro lado está el Aldo Cantoni, que también tiene camas y el espacio es amplio, mientras que por último se ubica el gimnasio de la Escuela San Martín que por su cercanía con el Rawson sería estratégico en supuestos de urgencias.