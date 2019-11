Salud y seguridad, ejes de la primera reunión de trabajo entre Rodríguez Larreta y Kicillof

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el electo gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunieron hoy por primera vez tras las elecciones del 27 de octubre para repasar una agenda en común, con la coordinación de los servicios de salud y de seguridad como ejes principales.



El encuentro tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) del microcentro porteño, donde se reunieron a puertas cerradas durante poco más de una hora para repasar cuestiones relativas al vínculo de ambas jurisdicciones, informaron a Télam fuentes de la jefatura de Gobierno.



"Fue una primera reunión entre las dos cabezas, pero el objetivo en mantener un vínculo a través de los equipos técnicos de cada área en las próximas semanas", explicaron las fuentes.



Durante la reunión, que comenzó cerca de las 9.30 y que "fue muy cordial", se habló sobre la implementación de la historia clínica electrónica en los hospitales de alta complejidad de ambas jurisdicciones, y del llamado "anillo digital de seguridad" que controla el ingreso y egreso de vehículos entre Buenos Aires y Capital Federal a través de cámaras digitales.



También se habló brevemente sobre el traspaso del servicio de energía eléctrica -a cargo de las empresas Edesur y Edenor- del que ambas jurisdicciones deberán encargarse de controlar a partir de 2020, a través del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) que reemplazará al Ente Regulación de Energía Eléctrica (ENRE).



"No fue algo que se haya discutido en profundidad pero sí se mencionó como uno de los aspectos sobre los que seguirán hablando más adelante", afirmaron las fuentes.



La cuestión de las tarifas fue un tema que Kicillof también le planteó a la actual mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, durante su primera reunión post elecciones, en la que le había pedido que retrotraiga aumentos programados para el mes de enero.



Por otra parte, desde el entorno de Larreta aseguraron que el diálogo con Kicillof como con el futuro presidente, Alberto Fernández, será "fundamental" para mantener "un vinculo lógico entre las tres jurisdicciones".



La apuesta del gobierno porteño es no volver a repetir la experiencia de "diálogo nulo" que tuvieron Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner cuando ambos eran jefe de gobierno y presidente, respectivamente.



Para ello, ya se han tendido vínculos con interlocutores y gente cercana al futuro presidente para "evitar caer en los infantilismos del pasado", aunque por el momento no está confirmada una fecha de encuentro entre Larreta y Fernández.