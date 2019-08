San Juan demandará al gobierno de Macri por las medidas económicas

Junto a 16 provincias más, San Juan prevé presentar el próximo lunes la demanda contra la Nación por el perjuicio económico que le causan las medidas impositivas dictadas la semana pasada por Mauricio Macri. Por instrucciones de Sergio Uñac, la Fiscalía de Estado trabajaba ayer en un planteo de inconstitucionalidad de la eliminación del IVA de 14 productos de la canasta básica, lo que provocaría que las cuentas públicas locales pierdan unos $200 millones de acá hasta fin de año. La acción irá acompañada por una cautelar para que la administración macrista mantenga el nivel de coparticipación hasta que se resuelva la situación de fondos.

La decisión de ir a la Justicia salió de la cumbre que los gobernadores opositores mantuvieron el miércoles en Capital Federal. Se juntaron a analizar acciones a seguir frente a la reducción de la coparticipación que llega al interior a partir de la exención del IVA y el aumento del mínimo no imposible de Ganancias. Si bien no critican el alivio que implica para los ciudadanos de a pie y no piden marcha atrás con las medidas, se declararon en contra de que la Nación les haga pagar el costo a las provincias.

Se calcula que las dos medidas implicarán una pérdida para el conjunto de las provincias de más de $50.000 millones y los gobernadores sostienen que con semejante costo, quedarían en peligro de no poder pagar hasta sueldos en momentos en que la crisis nacional golpea más que nunca. Para San Juan, el perjuicio ascendería a $1.300 millones.

La alternativa planteada por los mandatarios es que la Nación compense la reducción con algunos de los otros ingresos que no coparticipa. Pero desde la Rosada no han dado señales. Al contrario, el ministro Hernán Lacunza salió con los tapones de punta y los acusó de no querer ayudar a la población.

Con el diálogo cortado, las provincias irán el lunes a la Corte Suprema de Justicia con planteos individuales. Los fiscales de Estado tiene previsto reunirse a primera hora de la mañana en la sede del CFI y de ahí, partir hacía el máximo tribunal para hacer sus presentaciones.

La acción de inconstitucionalidad que cocina el fiscal de Estado sanjuanino, Jorge Alvo, ataca solamente el decreto que versa sobre la eliminación del IVA. El otro, el de Ganancias, entienden los equipos legales, está ajustado a derecho y que la Nación no se excedió en sus facultades.

El planteo se basa en el artículo 99 de la Constitución Nacional, inciso 3. El mismo establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá dictar medidas que impliquen legislar en materia tributaria. Es decir, está inhabilitado a subir, bajar y eliminar alícuotas de impuestos en forma unilateral y sin una ley del Congreso. Según Alvo, la modificación de IVA se hizo por un decreto y no por una ley, “por eso es claramente inconstitucional”.

Paralelamente, la administración de Uñac le pedirá a la Corte Suprema que dicte una medida cautelar. Esto es, que mientras resuelve si el decreto 576 del IVA es constitucional o no, no detraiga de la masa coparticipable el monto que implica eliminar el impuesto.

La intención de los gobernadores no es que la eliminación del IVA quede sin efecto, sino que el costo lo absorba estrictamente la Nación. Y no pierden esperanzas de que antes del lunes, desde la Rosada surja algún gesto para abrir el diálogo.

Incumplimientos

En el escrito que presentará en el máximo tribunal del país, el fiscal de Estado hace referencia a la multimillonaria deuda que la administración macrista mantiene con San Juan. Lo hace a los efectos de poner en evidencia que las cuentas públicas ya sufren un fuerte perjuicio por los incumplimientos nacionales y que ese efecto agravaría de manera importante la situación.

El monto más importante adeudado es por obras nacionales que está financiando la provincia, para que no se detengan y no se pierdan puestos de trabajo, a cambio de que después le reintegren el dinero. Desde el año pasado que la gestión macrista no devuelve la la plata y ya se acumuló un monto de unos $4.000 millones.

A eso se le suman deudas con otras áreas. Por ejemplo, por vacunas para prevenir distintas enfermedades, ayudas sociales para los sectores màs vulnerables y hasta la que corresponde al costo por albergar a los presos federales en el Penal de Chimbas.