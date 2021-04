San Juan enviará más muestras al Malbrán para ver si existen otras variantes de Covid

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus fueron surgiendo distintas cepas (mutaciones) del virus en diferntes zonas. Así se dieron la cepa de Manaos, Río de Janeiro o Reino Unido. Para confirmar si en San Juan existen esas cepas o no, se enviarán alrededor de 20 muestras al Instituto Malbrán.

San Juan fue incluída, al igual que todas las otras jurísdicciones del país, dentro de un programa nacional de vigilancia genómica. Esto con la sola finalidad de detectar si existe circulación de las nuevas variantes en el territorio. En el caso de la provincia, se ha otorgado un cupo y frecuencia de envío de muestras.

El jefe de Bioquímica, dependendiente del Ministerio de Salud Pública, doctor Raúl Vallejos, explicó a DIARIO HUARPE que "tenemos que reunir 15 muestras en esta semana, de PCR no relacionadas, de personas que no tengan nexo entre ellas, es decir que no vivan en el mismo domicilio o de un mismo brote". La recolección de muestras se hará en distintos puntos de la provincia, en grupos etarios diversos, si están internados o no, con el objetivo de que el muestreo se lo más heterogéno posible.

Una vez recolectadas las muestras, las mismas serán enviadas al Instituto Malbrán, dónde allí realizarán una secuenciación genómica para descifrar si está circulando algunas de las variantes descriptas. Vallejo aclaró que si bien en esta etapa hay un cupo de 15 muestras, no descarta que a futuro esta vaya creciendo.

Esta será la primera acción concreta en búsque de variantes del coronavirus Covid-19, ya que anteriormente lo que habían dispuesto desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación era que si había un paciente con nexo epidemiològico de un lugar dònde existìa alguna de estas cepas y la PCR tenía una carga importante, entonces ahí se enviaba a analizar.

Análisis de muestras

Vallejo también explicó que hoy por hoy, en San Juan se están realizando alrededor de 2.000 testeos diarios. Son alrededor, más menos, 500 PCR y el resto de test de antígeno. "Hace cuatro semanas estábamos haciendo unas 600", dijo.