San Juan está en el penúltimo puesto de cantidad de habitantes vacunados

Los datos del Monitor de Vacunación de la Nación permiten ver, día a día, cómo avanzan las campañas de vacunación en toda la Argentina. Con estos números, el portal Chequeado.com publicó un ranking detallado de cuáles son las provincias que han alcanzado a más porcentaje de su población y San Juan quedó en el segundo peor puesto si se tiene en cuenta la primera dosis.

Según los datos, el 28% de los sanjuaninos han recibido al menos una dosis. La única provincia con un porcentaje menor es Misiones, que solo ha llegado con la primera colocación al 25% de sus habitantes. Mientras tanto, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la que tiene mayor porcentaje vacunado al menos una vez, con un 42% alcanzado.

Vale aclarar que el objetivo final de la vacunación no es llegar al 100% de los habitantes, ya que ahora las vacunas no están siendo aplicadas a niños. No hay cálculos actualizados de la cantidad de menores, pero se puede tener como referencia que en San Juan en el censo del 2010 el 28% de la población tenía menos de 14 años.

Las posibles razones del bajo puesto en la tabla

El puesto de la provincia de San Juan en este ranking puede tener que ver con varios factores. El ritmo de vacunación, por ejemplo, puede medirse en la cantidad de dosis colocadas por semana y en la cantidad total respecto a las recibidas en lo que va de la campaña nacional.

Hasta el día sábado en la mañana, San Juan había recibido un total de 351.750 dosis en total y de estas había aplicado 290.319. La provincia utilizó un 82.5% de las dosis recibidas y tenía disponibles 61.431 para administrar. Esto la ubica como la quinta jurisdicción en el país con el porcentaje más bajo de vacunas utilizadas.

El porcentaje, provincia por provincia de vacunas utilizadas del total recibido. En el listado, aparecen ordenadas de menor a mayor.

En cuanto a la velocidad de colocación, entre la semana 12 y la semana 13 llegaron a aplicarse 30.478 dosis y en entre la 13 y la 14 ese número ascendió a 33.316. Es de esperar que el ritmo acelere cuando estén disponibles los dos autovac nuevos que instalará Salud Pública, uno en la playa de estacionamiento del Hiper Libertad y el otro en el Parque de Chimbas.

Además, se debe tener en cuenta que las provincias deciden el orden de vacunación y, en el caso de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm, si se utilizan para una primera aplicación o para la segunda de una misma persona. Con respecto a esto, San Juan aceleró la colocación de segundas dosis a docentes y esto hizo que se convirtiera en la 11º provincia argentina con más personas cubiertas doblemente. El 9% de los sanjuaninos tiene en su carnet de vacunación las dos aplicaciones, lo cual la ubica por encima de la media.

En comparación, la mayoría de las provincias argentinas están por encima de la media en uno de los tres porcentajes (cantidad de habitantes con una dosis, cantidad con dos dosis y porcentaje de vacunas utilizadas). Con un aprobado en los tres aspectos está La Pampa, que tiene la segunda mayor cobertura en dos dosis (38%), la mayor en segundas dosis (12%) y junto a San Luis aparecen con más vacunas aplicadas que recibidas. Este último valor se debe a que en la página del Monitor de Vacunación no se registran inmediatamente los envíos de Nación a provincias, por lo que antes de que se reflejen, estas dos gestiones utilizan las vacunas recibidas.

Los últimos anuncios en cuanto a vacunación

Este viernes el Ministerio de Salud de la provincia anunció la ampliación más grande hasta el momento de sus grupos de vacunación. Es que además de agregar a mayores de 40 sin ninguna condición, también anunció que empezará a inscribir y darle turnos a prácticamente todos los trabajadores esenciales. Esto significó la apertura a más de 150.000 personas.

Con anterioridad ya se encontraba aplicando a mayores de 50 años, trabajadores de áreas críticas y mayores de 18 años con comorbilidades.

Las autoridades también han remarcado en ocasiones anteriores que la tasa de personas hubo una tasa baja de inscripción en uno de los grupos recientemente anunciados. Se trata de las personas entre 50 y 59 sin factores de riesgo de los cuales solo el 35% se inscribió.

Además, aseguraron en declaraciones a la prensa que hasta un 15% de las personas que sacan turno no asisten a los vacunatorios. Esto demora en un porcentaje igual la velocidad de colocación de dosis en la provincia.