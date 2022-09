Se viene un cambio inédito en el ámbito de la salud de los sanjuaninos. Crearán un banco de prótesis que permitirá acceder al insumo en un lapso de 48 horas, como máximo, y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes debido a que podrán operarlos de forma inmediata.

“Es un sueño muy anhelado, hace más de 20 años que se persigue”, dijo a DIARIO HUARPE el director del Hospital Guillermo Rawson, Jorge Girón.

Para este banco de prótesis se destinarán $450.000.000, dinero que estiman que alcanzará para que funcione durante un año en el principal hospital de la provincia. Además, están las previsiones hechas para pedir partidas presupuestarias para suplir falencias en caso de que haga falta. El mismo se renovará año a año, ya que el ítem se incluirá en los presupuestos.

Esto va a permitir que los hospitales, Incluir Salud, Desarrollo Humano, Salud Pública y la Obra Social Provincia trabajen con un solo banco de prótesis en la provincia.

“Lo que buscamos es que el paciente no pierda tiempo gestionando la prótesis, que debería estar en 48 horas en el lugar que se la solicite”, comentó Girón.

El director del Hospital Guillermo Rawson contó cómo será y cómo trabajarán con el banco de prótesis. Foto: DIARIO HUARPE.

Los cambios que va a haber son realmente importantes. Quien necesite la prótesis va a gestionarla en el área que corresponda, en eso no va a haber modificaciones. El cambio estará en la respuesta que se le dará al paciente, ya que en dos días va a tener disponible la pieza solicitada.

Actualmente, por las gestiones administrativas, los solicitantes deben esperar entre 30 y 45 días y, en muchas ocasiones, pasan ese lapso internados. El tener ese tiempo hospitalizada a una persona hace que, cuando se vaya a colocar, se pierdan las ventajas de un tratamiento temprano, que es dentro de la primera semana de ocurrido el hecho. Para ejemplificar, si a un paciente de más de 80 años que necesita la prótesis de la cadera se lo opera al mes, lo más probable es que quede postrado.

“Con esto buscamos llegar antes, evitar complicaciones que actualmente se dan por la espera de la prótesis, reducir los días de internación y trabajar en la calidad de atención y seguridad del paciente”, dijo el director del Rawson.

Este banco les brindará un alivio al sector de Traumatología, debido a que actualmente tienen una lista de espera que va hasta el mes de octubre con pacientes fracturados. La iniciativa permitiría reducir esa espera, que puedan operar los pacientes más rápido y que pasen menos tiempo internados.

“Esto va a generar un cambio importante, es un antes y un después para la traumatología en la provincia. Queda muy poca gente fuera del banco”, sostuvo Girón.

Justamente, los que quedarán fuera de este sistema son las personas que tengan obras sociales sindicales y prepagas, y las que tengan PAMI. Es decir, que los adultos mayores no podrán acceder a las prótesis de esta manera.

En el espacio buscan tener disponibles al menos el 90% de los aparatos que se solicitan de forma frecuente. Las que sean específicas de bajo uso y de alto costo, las pedirán a través de un banco virtual que generarán. El lugar estará controlado por personal de Auditoría, por un contador, un personal administrativo y un médico.

Como ya está listo el llamado a licitación y la apertura de sobres de las empresas interesados será a mediados de septiembre, creen que a antes de fin de año todo podría estar funcionando.

Dos años de fuerte trabajo

Esto llevó dos años de trabajo administrativo, debido a que trataron de unificar a todos los sectores: hospitales, Obra Social Provincia, Incluir Salud, Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, traumatólogos y sociedad de Traumatología. Entre todos, trabajaron en las necesidades reales de la provincia y buscaron proveedores que permitan que se pueda acceder a esto.

Banco fijo y banco virtual: se usa, se paga

El banco fijo estará en el Hospital Rawson y contará con las prótesis más frecuentes, las cuales serán aportadas por el proveedor elegido en la apertura de sobres que se hará a mediados de septiembre. Además, la firma deberá avisar del stock que tenga en fábrica o en diversas provincias.

Con las prótesis menos frecuentes tendrán acceso a distancia. “Cuando necesitamos algo, lo subimos al sistema, lo cargamos, hacemos el pedido y ellos tienen el compromiso de que esté en 48 horas acá”, explicó.

Una vez que se vaya a utilizar la prótesis, el hospital o la entidad que la haya solicitado se encarga de abonarla. “Se paga cuando se va a usar”, aclaró Girón. Es decir, que no van a darle los $450.000.000 a la empresa ganadora de una vez, sino, que van a ir abonando las prótesis cuando las vayan necesitando y ese es el monto total disponible para este tipo de acciones. Estiman que ese dinero debe alcanzar para un año.

El cambio que habrá, en un ejemplo

Actualmente, cada estructura funciona de forma distinta. El proceso comienza cuando el paciente se diagnostica y el médico hace el pedido de la prótesis. Después, pasa por Auditoría del hospital, posteriormente, la solicitud llega a la dirección, donde se decide si corresponde. En el caso de que sea una persona vulnerable, va a Desarrollo Humano donde inicia un expediente. Una vez que concluyen la licitación de la prótesis, el área le avisa a una ortopedia. La misma informa cuándo puede ir al hospital y lleva lo solicitado. En el hospital deben ser esterilizadas 24 horas antes para poder utilizarlas. “Muchas veces no traen todo lo que se pide y la cirugía se suspende”, comentó Girón.

En cambio, cuando esté el banco de prótesis, si está el paciente y el diagnóstico, en 48 horas se puede acceder a la prótesis. Le van a realizar la intervención y luego el paciente va a seguir su trámite en el área que corresponda, pero con la prótesis puesta.

“Necesitamos la responsabilidad del paciente para que concluyan esos trámites. Estos casos tendrán un seguimiento que harán las asistentes sociales”, explicó el director del Hospital Guillermo Rawson.

Antecedentes

En la provincia hubo varios intentos de establecer un banco de prótesis, pero todos fracasaron. La última vez que se trató de hacer esto fue hace unos diez años. El actual director del principal hospital de la provincia cree que en esa ocasión no funcionó porque no se incluyó a todos los sectores y porque no se llamó a empresas que pudieran responder a la demanda.

“Las empresas que estuvieron no tenían la capacidad de respuesta para este mercado. Ahora, estamos apostando a fábricas o a empresas que den fe de la capacidad operativa”, comentó.

Es por ello que este año tomaron la experiencia recolectada de los fracasos anteriores e incluyeron a todos los sectores involucrados, entre los cuales fueron estableciendo los puntos que debían tener en cuenta.

Incluso en la apertura de sobres deberán estar presentes los jefes de servicio de Traumatología, la Sociedad de Traumatología y los representantes de los sectores mencionados.