San Juan medirá la evolución de los precios locales después de 11 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La provincia de San Juan empezará a medir la evolución de los precios después de 11 años en los que no se realizaron trabajos estadísticos de este tipo, con el relevamiento de 700 locales y 557 productos que conforman la canasta básica local.



“El primer índice local de la evolución de los precios se publicará el próximo 20 de noviembre y de ahí en adelante todos los días 20 de cada mes conoceremos el índice propio”, informó hoy el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac.



Según Uñac, “la publicación del IPC local es parte del federalismo que pedimos, para poder determinar las decisiones que el Estado tenga que tomar para particulares y privados, que son el verdadero motor de la economía provincial”.



“Esto no solo responde a lo que los sanjuaninos pedían, que el Estado sanjuanino debía modernizarse”, dijo y consideró que “había que buscar un equilibrio en nombre del tan reclamado federalismo, para que no solo sea una cuestión de las provincias con Nación, sino que sea un hecho que practiquemos con la propia provincia”.



Según se informó, “la medición propia sobre valores de referencia y variaciones en la provincia se realizará a través de un relevamiento que estará a cargo del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas provincial”.



Para Uñac, “el objetivo de contar con un IPC local es trabajar con una estadística propia para actualizar la redistribución de recursos”.



“Será independiente al trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en todo el país”, aseguró.