El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dio detalles sobre la reunión que mantuvo junto al gobernador Sergio Uñac y autoridades del Grupo Lundin, a cargo del proyecto minero Josemaría. El funcionario contó que manifestaron a la compañía la necesidad urgente de crear puestos de trabajo.

“Necesitamos hoy día los puestos de trabajo. No mañana. Hoy en día le cuesta mucho al Estado mantener los puestos de trabajo. Día a día crece la cantidad de jóvenes que se están incorporando al mercado y hay una necesidad de crear nuevos puestos de trabajo”, manifestó en diálogo con radio Sarmiento.

Publicidad

En este sentido, Astudillo se refirió a las claves a resolver para que el proyecto avance. Y enumeró varios puntos, entre ellos, la falta del camino para llegar a la mina ubicada en Iglesia, la crisis económica, los costos impositivos, y el traspaso del proyecto a otra empresa, dentro del mismo grupo inversor.

Para Astudillo, uno de los principales puntos a trabajar es la construcción de la ruta que llegue hasta el campamento. “El pedido de la provincia es que necesitamos desarrollar los caminos de acceso desde San Juan hasta la mina. Es importante el desarrollo de los caminos para que se pueda ingresar al lugar. Esto fue uno de los temas que se charlaron para ver cómo se podría hacer. Nosotros nos hemos comprometido como Estado para aprobar los trámites que se necesitan para la constitución del camino”, dijo.

“Nos merecemos un camino. Ellos dicen que tiene los estudios técnicos. Eso se tiene que presentar en Vialidad. El camino nuevo va desde Angualasto hasta La Rioja. Eso tiene un impacto ambiental que se tiene que hacer un informe para su aprobación. No lo va a hacer la provincia sino la empresa y se le ha pedido agregarlo a la Declaración de Impacto Ambiental”, reveló el Ministro.

Campamento minero Josemaría en Iglesia

En este sentido, dijo que si bien no hay plazos para comenzar con este proceso, desde la provincia pidieron celeridad a la empresa en busca de crear nuevas fuentes de empleo. “Nosotros le decimos a la empresa que la concesión no es para que ellos se luzcan. Al Grupo no le importa el tiempo si pasa uno o dos años. Pero para la gente un año sin la creación de trabajo es difícil. Por eso soy molesto con las empresas y necesitamos que empiecen mañana”, aseveró.

Publicidad

El funcionario comentó que los cambios que se dieron durante los últimos meses en el grupo inversor también repercutieron. “Hay cambios de gerentes y autoridades. Todo eso repercute. Hubo un cambio en la compañía que va a estar a cargo de Josemaría. Dentro del mismo grupo (Lundin), hay empresas de distinto tamaño. Josemaría pasó a manos de otra empresa y en esta reunión presentaron a las autoridades de esa empresa. Son sociedades dentro del mismo grupo. Es una estructura empresarial dentro del mismo grupo. Dentro de este holding está Deprominsa que tiene una capacidad económica no muy alta. Pero fue absorbida por una empresa mayor y así pudo ir al mercado de capitales para conseguir los fondos que van a invertir en la mina”, explicó.

Vale mencionar que en la reunión participaron el presidente del Directorio de Lundin Mining, Adam Lundin; el asesor legal, Pablo Mir; el CEO, Peter Rockandel; el CEO de Bluestone Resources, Jack Lundin y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Josemaría, Alfredo Vitaller.

El gobernador Uñac junto a autoridades de Josemaría y Lundin Mining

Por otro lado, el Ministro de Minería se refirió al contexto económico, nacional e internacional que dificultan la inversión de más de 4.000 millones de dólares que prevé realizar la empresa en el proyecto Josemaría.

“Hay situaciones que complican inversiones. El país, el mundo, la guerra, los valores de los combustibles que se disparan. El cierre que hace China en sus mercados de producción. También hay cosas que tiene Argentina como las tasas impositivas. Cuando hablamos de minería hay que competir con Chile, Perú, África. Hay que ver cómo podemos ser atractivos en eso. Tenemos que pelear que vengan a San Juan. Tenemos recursos minerales para explotar. Pero tenemos que analizar el contexto en el que estamos. Por ejemplo, Chile está por debajo de los 500 puntos de riesgo país, en cambio, Argentina tiene más de 2800. Eso también influye para las empresas”, aseguró el funcionario.

“Si logramos poner en valor dos proyectos mineros, San Juan va a tener dos décadas de bonanza. Lo podemos hacer con el esfuerzo de todos y de los que vienen. Tenemos que hacer una minería con dos pilares: el cuidado del ambiente y una minería participativa”, señaló.

Sobre este último punto, Astudillo comentó que están a punto de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados para modificar del código de procedimiento minero y agregar el ítem de minería participativa.