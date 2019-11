San Juan por debajo de la media nacional y la más baja en Cuyo en Matemática

Números que alarman. San Juan quedó 9 puntos por debajo de la media nacional y se consagró como la más baja en la región de Cuyo en Matemática. Estos datos se desprenden de la comparación que realizó el Observatorio Argentino por la Educación con relación a Mendoza y San Luis. Según las Pruebas Aprender del año 2017, sólo el 22,1 de estudiantes del 5to y 6to año del nivel secundario obtuvo un desempeño satisfactorio en esa asignatura. Si se lo compara con la media nacional, la provincia se encuentra 9 puntos por debajo del promedio que es de 31,2.

Si se toma en cuenta los datos regionales, Mendoza y San Luis superan ampliamente a San Juan. En Mendoza, el 33,2 de alumnos obtuvieron un satisfactorio en matemática lo que indica también que supera la media nacional. Por su parte, los estudiantes puntanos lograron un promedio de 27,4, si bien quedó debajo de los datos a nivel país pero esa provincia superó su propia marca con respecto al año 2016, ya que subió 3,9. En San Juan, la estadística pone en evidencia que, además de ser la que peor de rendimiento académico tuvo en la región, retrocedió en su estadística con relación al año 2016, donde bajó 2,5. En ese año, había 24,6 alumnos que superaron la prueba y en el 2017 se redujo a 22,1.

Promedios obtenidos en la región de Cuyo con respecto a las Pruebas Aprender en Matemática.

Entre 2013 y 2017, en línea con lo que sucedió en el país, la disminución del porcentaje de estudiantes en los mejores niveles de desempeño fue de 3,4 puntos porcentuales. En Mendoza tenían un promedio de 42,2 lo que bajó 7,4 hasta llegar a los 33,2 actuales, y en San Juan también se observaron disminuciones de 2,9 puntos, estaba en 26,9 y llegó en 2017 a 22,1. En San Luis la mejora fue de 1,7 puntos porcentuales en el período analizado, pasó de 26,2 a 27,9.

Pública vs Privadas

Datos

Los alumnos del sector privado demostraron un mejor rendimiento en Matemática que en el estatal. En San Juan, de 33,4 que aprobaron en 2016 subió en el 2017 a 34,2. Si bien fue un aumento en su propia marca, estuvo 13 puntos por debajo de la media nacional que fue de 47,2. Sólo San Luis superó ese promedio con 48,8 y Mendoza alcanzó los 43,2.

Por el sector estatal, San Juan vuelve a quedar tercero en la región. En 2016, 21,1 alcanzaron el nivel satisfactorio en Matemática pero en 2017 bajó a 17,9. El promedio nacional no es alto, sino que se ubica en 22,3, pero es superado por Mendoza y San Luis, la primera quedó con 29,4 y la segunda con 22,8.

Niveles económicos

Variación

Desde el Observatorio señalaron que los resultados se pueden asociar con el estrato socioeconómico de los estudiantes. Por ejemplo, en el promedio nacional del año 2017, 55,4 de los estudiantes de nivel socioeconómico alto obtuvieron los mejores desempeños, mientras que 13,2 de los alumnos de estratos bajo se ubicaron en esta categoría. Las variaciones entre 2016 y 2017 mostraron que en el estrato alto dos de las tres provincias de la región obtienen variaciones positivas, en San Luis 10,3 puntos y en Mendoza 3,5 puntos. En San Juan se observa una baja de 9,1 puntos. En el estrato bajo las tres provincias de la región muestran mejoras, con un incremento más pronunciado en San Luis de 4,5 puntos porcentuales.

En el año 2017, en el estrato alto, ninguna provincia cuyana alcanzó el porcentaje nacional de estudiantes en los mejores desempeños que fue de 55,4. Las proporciones según provincia son: Mendoza con 53,9, San Juan con 40 y San Luis 51,8. En el estrato medio sólo Mendoza 31,3 supera el dato nacional del 29,4. En el estrato bajo, Mendoza 17,8 y San Luis 15,3 muestran un porcentaje más elevado que el país 13,2, en cambio San Juan se ubicó por debajo con 10,3.

Por departamentos

Relevamiento provincial

En San Juan, de acuerdo a los resultados de la prueba de matemática en Aprender 2017, hay tres departamento que se encuentran por encima del promedio provincial del 22,1% de estudiantes en el desempeño satisfactorio y avanzado, ellos son: Capital con 30,5%, Rivadavia 26,1% y Calingasta 24,1%.

Resultados obtenidos en los departamentos de San Juan con respecto a las Pruebas Aprender en Matemática.

En la otra parte se encuentran los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y San Martín. Ellos tienen respectivamente 0%, 7,4% y 7,7%. Vale aclarar que Iglesia no movió el amperímetro ya que ningún alumno obtuvo un satisfactorio en las pruebas por la cual no fueron tenidos en cuenta para la elaboración del promedio. Por su parte, en Ullum, Zonda y 9 de Julio no se registraron datos.