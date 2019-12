San Juan se posiciona en el mundo con la Sagan Fondo

El año ciclístico tiene un lugar que ya quedó asentado en el mundo. Varios pueden sorprenderse si decimos que Argentina se ganó un lugar en el corazón de los mejores equipos del ciclismo del planeta. Ellos planifican su inicio de temporada lejos del frío europeo y el destino ideal para ellos desde hace tres años es San Juan. La Vuelta a San Juan se posicionó como una de las mejores del calendario. Será la primera UCI Pro Series de la historia (segunda categoría mundial), pero además de potenciarla con una competencia inclusiva, se sumará la Sagan Fondo. ¿De qué se trata? De una carrera con parte de bici tour que puede correr cualquier persona junto nada menos que el eslovaco Peter Sagan, tricampeón mundial.

¿San Juan cómo lugar ideal para arrancar la temporada? Sí. No hay dudas. Una ciudad que está a 1142 kilómetros de distancia de la Capital Federal logró ser el epicentro mundial del ciclismo durante enero. Los mejores equipos llegan a competir en las rutas argentinas que se colman por la pasión de los sanjuaninos y los miles de turistas que se acercan a vivir la Fórmula 1 del deporte de las dos ruedas.

Para citar algunos ejemplo, la Vuelta a San Juan cuenta con los mejores equipos. Deceuninck Quick Step es el equipo más ganador de la temporada desde el 2013 y participó de las tres ediciones que otorgaron puntaje de la Unión Ciclista Internacional. Algo así como el Real Madrid o el Barcelona del fútbol, o Ferrari en la Fórmula 1. Junto al equipo belga llegaron varios de los mejores equipos del Mundo y los ciclistas más importantes. Egan Bernal, ganador del último Tour de Francia, estuvo presente en el 2017, Vincenzo Nibali, uno de los siete ciclistas de la historia que ganaron Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, fue otro de los animadores. Como también lo hicieron el colombiano Nairo Quintana o el ecuatoriano Richard Carapaz, primer ciclista de su país en ganar el Giro de Italia.

Pero la Vuelta a San Juan está más allá de los grandes animadores que vienen o las figuras que combaten en la ruta. La Vuelta es el sanjuanino que sale a la ruta pese a las elevadas temperaturas, que el año pasado llegaron a oscilar entre los 47°. La Vuelta es poder vivir los hermosos paisajes de una provincia en la que el calor humano y su gran trato superan el meteorológico. Es una competencia que es para todos. Tal es así que fue la primera gran organización en abrirles la puerta a las personas con discapacidad. Se generó la Vuelta Inclusiva que en el 2020 cumplirá con su tercera edición de manera consecutiva.

Durante el 2019, la organización a cargo del Pedal Club Olimpia y el Gobierno de San Juan, sumó un nuevo reto. Uno en el cuál el aficionado es parte fundamental. La Gran Fondo. Emblemáticos ciclistas como Juan Antonio Flecha, Juan Esteban Curuchet, Filippo Pozzato y Maximiliano Richeze recorrieron varios kilómetros junto a los fanáticos que lograron cumplir un sueño.

En la primera edición de la Gran Fondo fueron más de 600 personas que pudieron correr. Llegaron desde varios puntos del país y de Sudamérica. El objetivo de la organización es aumentar el número de inscriptos, convocando a turistas de todo el mundo para que se sumen. Con una exitosa primera edición sumada a una importante figura como cara visible como Peter Sagan buscarán lograrlo.

La Gran Fondo se correrá el jueves 30 de enero. Será el día de descanso de la Vuelta a San Juan, que se disputará desde el 26 de enero al 2 de febrero, y los aficionados que estén disfrutando la competencia más importante de América pueden correrla previa inscripción que abrió el pasado martes 15 de Octubre a través del sitio web de la competencia.

Habrá tres precios diferentes. Los sanjuaninos pueden inscribirse por 50 dólares, los residentes en Argentina 100 dólares y los ciclistas internacionales, profesionales o amateurs deberán abonar 200 dólares. Todas las personas entre 18 y 90 años, con apto médico previo, pueden participar. Para ello habrá cuatro categorías diferentes. La participativa y tres competitivas. Una de damas y dos para rama masculina que estará dividido en una de 18 a 45 años y la otra de 46 a 90.

El recorrido será similar para todas. Las tres categorías partirán en bici tour o tren controlado desde el Estadio Aldo Cantoni epicentro deportivo de la provincia. Desde allí viajarán hasta la rotonda ubicada en calle Las Moras y Ruta Interlagos, alrededor de 26 kilómetros a un ritmo de paseo para poder entrar en calor y disfrutar junto a las grandes personalidades del deporte argentino. Pos neutralización, quienes corran el Bici Tour viajarán hasta el paredón y realizarán un giro completo para desviarse hacia la meta ubicada en el embarcadero con una postal paradisíaca. Las categorías competitivas realizarán un giro más y luego girarán hacia la llegada para definir la competencia.

Sobre Peter Sagan

Para el 2020, el eslovaco Peter Sagan que al día de hoy es el corredor más mediático del momento, por encima de los ganadores de las grandes vueltas por etapas, será la cara visible de la competencia. A sus 29 años (celebrará también su aniversario en San Juan, el 26 de enero), Peter suma un total de 113 victorias, entre las que destacan los tres títulos mundiales, sus siete maillots verdes de la regularidad del Tour, 12 etapas en la ronda gala y 4 en la Vuelta a España, el Tour de Flandres 2016 y la París-Roubaix 2018, la Gante-Wevelgem de 2013, 2016 y 2018 e infinidad de otras clásicas, etapas y carreras de un día.

Fantásticos premios

Habrá grandes premios para las categorías competitivas. El ganador de cada categoría adquirirá 600 dólares, el segundo US$ 400, el tercero US$ 300, mientras que cuarto y quinto US$ 200. Con estos montos, además de contar con la carrera más importante del continente, San Juan logra incluir a aquellos ciclistas argentinos que no pueden competir por no estar en un equipo profesional, teniendo en cuenta que solo hay 5 en el país y están denominados como continentales, en la carrera por un día que más premio en dinero otorga al ganador.

Capital Mundial de la pasión por el ciclismo

Cuando una persona describe San Juan nombra sus hermosos paisajes montañosos y su moderna infraestructura. Si se lo relaciona con la historia, el primer nombre que surge es el del ex presidente Domingo Faustino Sarmiento. Pero si la charla es sobre deporte, automáticamente el ciclismo acapara la atención. En una ciudad de poco más de 700.000 habitantes, la provincia es considerada capital del ciclismo argentino por su amor, entrega y fanatismo con el deporte.

Para poner en contexto a quienes no tuvieron el placer de pasar por San Juan, el campeón olímpico, Juan Esteban Curuchet declaró en un medio nacional que “un ciclista en San Juan es tan conocido como una estrella de rock”. La última etapa de la última edición de la Vuelta a San Juan reunió a más de 200.000 personas. Más de un cuarto de la Provincia en épocas de vacaciones.