Ernesto Fullana llevó a Colón a la Superfinal

El domingo pasado el Club Atlético Colón Junior obtuvo el Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol, torneo que le significó alcanzar la posibilidad de jugar la Superfinal Anual ante Atenas Pocito, quien ganó el Torneo de Invierno.

El Merengue fue el mejor equipo del campeonato, fue el que más puntos sacó en la tabla general y además, ganó casi de punta a punta el Torneo de Verano y, ahora es serio candidato a quedarse con su primer título oficial de la Liga Sanjuanina de Fútbol, ya que anteriormente había festejando en el Apertura del 2003.

El padre de la criatura es Ernesto Fullana, el técnico mediagüino fue quien guió a su plantel a ganar el Torneo de Verano y alcanzar la Superfinal. Fullana le contó a DIARIO HUARPE todo lo difícil que fue conseguir lo que obtuvieron y lo que se viene de acá en adelante, además de analizar el rival de la final.

-¿Cuánto costó conseguir el Torneo de Verano y llegar a la final?

-Costó bastante la clasificación, pero desde un comienzo nos habíamos propuesto ser protagonista en este Campeonato de Verano. Nos tocó arrancar con el campeón de Invierno, Atenas, con ellos empatamos, luego le ganamos a Marquesado y ahí empezamos a encadenar algunos triunfos que nos llevaron a meternos entre los cuatro primeros y luego agarramos la punta hasta el final y nunca la dejamos, aunque habían muchos equipos por clasificar. Sacamos una buena diferencia, incluso logramos ser primeros en la tabla general lo que nos llevó clasificar al Torneo Regional 2020 que era el primer objetivo.

-¿Este es tu mejor ciclo como técnico de Colón?

-Haberlo coronado con el Torneo de Verano me pone muy contento. Fue un año muy bueno, nosotros arrancamos el 27 de diciembre del año pasado y gracias a Dios pudimos ir concretando los objetivos que nos planteamos a principio de año con los dirigentes, que era armar una base con jugadores del club y competir en el Regional pasado que lo hicimos bastante bien, justo nos cruzamos contra Peñarol quien fue el que ascendió. Luego vino el campeonato local, se nos fueron varios jugadores y se nos desarmó el equipo, no conseguimos algunos triunfos y algunas malas decisiones mías, no nos permitió clasificar en el Torneo de Invierno. Después en el de Verano pude armar el equipo que quería y creo que acertamos. Mientras que en mi anterior ciclo, fuimos segundos detrás de Villa Obrera y en mi segundo paso por el club que yo me voy y después vuelvo, casi ascendimos al Federal A, Quedamos eliminados con Huracán Las Heras que luego ascendió. Perdimos 2-0 en cancha de ellos y ganamos 2-0 acá en nuestra cancha y en los penales nos ganaron.

-¿Qué significa haber llegado a la final con Colón que lo venía buscando los últimos años?

-La verdad que fue uno de los objetivos que nos planteamos. Había una incertidumbre como que Colón no podía ser campeón, pero nos sacamos esa espina, porque nos propusimos ser campeón porque el año pasado también llegamos a la final y no se nos pudo dar. Fuimos muy positivos y todos creíamos que en esta oportunidad se nos iba a dar.

-¿Qué opinión tenés de tu plantel?

-Es un plantel bastante equilibrado donde hay gente jóven con gente de mucha experiencia. Son chicos muy sencillos, muy simples, que se propusieron como todos ser protagonista y poder clasificar, después lo otro vino solo lo de clasificar primeros en la tabla general. De parte nuestra le dimos mucha confianza al plantel en el trabajo del día a día y también en los partidos. Fuimos muy maduros, en partidos que íbamos perdiendo no perdíamos la calma y el equilibrio para que no nos liquidaran y pudimos levantar muchos resultados. También nosotros sentimos que hubo confianza de ellos hacia nosotros. Eso es muy importante que estemos todos unidos para poder lograr las cosas.

-¿Te imaginabas jugar contra Carpintería la final del Torneo de Verano?

-Al principio nunca me imaginé que Carpintería podía llegar a la final, pero cuando nos tocó jugar contra ellos fue muy duro pero por suerte ganamos. Ya me había tocado jugar en la primera fase y fue un partido muy duro porque empatamos, es un buen equipo al cuál conozco mucho porque son en un gran porcentaje ex jugadores de Colón. Contentos de haber jugado contra ellos, pero sabíamos que iba a ser un partido muy difícil como fue el del domingo.

-Se viene Atenas, el último campeón

-Nos tocó encontrarnos varias veces contra Atenas en el último tiempo en fases finales. Por ahí obtuvo mejores resultados Atenas, pero este es otro momento, yo se como piensa Luis Pallaroni, él nos vio muchos partidos y sabe lo que nosotros podes hacer, pero trataremos de no ser predecible con lo que hagamos. Creo que será muy luchado y de mucho desgaste físico, el primero que pueda golpear creo que sacará la ventaja, pero estoy seguro que los dos haremos un lindo partido, nos brindaremos por el espectáculo.

-¿Con Colón y Atenas los dos mejores equipos del año?

-Por cómo se dio el campeonato, nosotros hicimos una segunda parte siendo muy efectivos, jugando un fútbol de ataque permanente y muy vertical. Además la experiencia que tienen los chicos más las herramientos que nosotros le dimos. Cada vez que nosotros convertíamos, era muy difícil que nos lo dieran vuelta. Mientras que Atenas en este segundo campeonato creo que se relajó un poquito y todos le querían ganar y eso también influye, porque al último campeón le jugaban con todo. Pero lo que hizo en la primera parte Atenas fue muy bueno, se lo merecía, yo lo fui a ver a la final en un partido muy parejo contra Aberastain que se definió por penales. Si los dos estamos acá no creo que sea casualidad.

-¿Qué decís cuándo algunos opinan que fueron beneficiados en algunos partidos?

-Las críticas vienen principalmente de un periodista que tiene un hijo jugando en Unión y, cuando yo dirigía ahí no lo hacía jugar mucho. No había disconformidad con el árbitro, la mayoría de los partidos los ganamos bien, incluso en las semifinales contra San Martín hubo un penal que dejó dudas, pero el arquero nunca toca la pelota y lo tocó a Carlos Méndez, para mi fue penal, para otros no, pero bueno. Después ganamos bien el partido. También pienso que está relacionado con algo político de la Liga, porque a Pedro Campos (Tesorero de la Liga), lo relacionan con Colón, pero no hay que dudar de Pedro porque es una persona de bien y muy honesto. Están embarrando la cancha por cuestiones internas de la Liga en las cuales yo no me quiero involucrar.

-¿Llega mejor Colón que Atenas a la final?

-Llegan dos equipos muy efectivos. Nosotros supimos conjugar el tratar de jugar bien pero también ser efectivos, porque uno va entendiendo con el tiempo que jugar bien no siempre intranquiliza al rival. Nosotros hemos encontrado nuestro juego, tener buen pie, ser directos y crearle dificultad permanentemente al rival. Nosotros somo un equipo que llegamos poco, somo más directos, damos pocos pases y tratamos de generar situaciones de gol.

-Pase lo que pase en la final, ¿Vas a armar un equipo competitivo para jugar el Torneo Regional 2020?

-No tengo nada hablado aún, no tengo nada resuelto aunque me gustaría seguir, me gustaría que armaran un equipo con algunos refuerzos para ser más competitivos. El presidente sueña en armar un buen plantel para estar peleando un ascenso al Federal A, que es un torneo que te da otra jerarquía. Pero estamos muy metidos en terminar el año de la mejor manera y para eso habrá tiempo para hablar.