San Juan siguió a la Nación y confirmó que este año no exigirá barbijo para niños de jardín

El Gobierno nacional anunció en las últimas horas las medidas sanitarias que regirán a partir del próximo 2 de marzo cuando todos los alumnos del país retornen a las aulas de manera presencial. San Juan confirmó que los chicos de nivel inicial no deberán usar el barbijo, tal como lo plantearon en este esquema de “Aula Segura”.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por la titular de la Dirección de Nivel Inicial, Laura Castro. Explicó que esto no implica un cambio trascendental con relación a los protocolos que se venían aplicando durante los dos años anteriores (2020 / 2021) marcados por la pandemia de coronavirus.

En los jardines no era obligatorio que los pequeños usaran tapaboca, aunque sí figuraba como una recomendación optativa para que cada uno de los padres decidiera sobre la colocación del mismo.

La funcionaria indicó que si bien los chicos no deberán usarlo, los docentes tendrán que hacerlo. Castro relató que insistirán con la limpieza de los espacios comunes como son los pasillos, aulas y patios de juegos.

Cada uno de los elementos que los alumnos manipulan para jugar deberán estar sanitizados para dejarlos en condiciones para cuando quiera usarlo otro chico. No habrá personal específico abocado a la vigilancia de los niños, sino que será la misma docente quien velará por el respeto de los protocolos.

“Vamos a implementar medidas para evitar contagios dentro del aula”, sostuvo la directora.

Castro dijo que están expectantes por comenzar este año para que los más pequeños puedan reencontrase con sus docentes y compañeros. Estima que el protocolo dispuesto por la Nación funcionará y evitarán focos de contagios.

Insisten también con la colocación de la vacunación contra el coronavirus para este sector poblacional y las dosis del calendario obligatorio para evitar posibles riesgos. Desde Salud Pública ampliaron la oferta en todos los vacunatorios provinciales.

La funcionaria detalló que esperarán la reunión que se de en San Juan entre los ministerios de Salud y Educación. Allí plantearán las indicaciones que elaboró el Gobierno nacional sobre la determinación de brote dentro de las aulas y de contactos estrechos. Castro relató que en el supuesto de que un alumno se contagie no será necesario aislar a todo el curso, tal como ocurrió en ocasiones anteriores.

En ese sentido, a nivel nacional dijeron que se considerará brote cuando haya tres casos positivos en la misma aula en el transcurso de siete días. No todos se aislarán, sino simplemente aquellos que tuvieron contacto estrecho con el infectado y no tiene su esquema de vacunación completo. Si el alumno tuvo relación con el paciente, pero no presenta síntomas y posee las dos dosis tendrá que seguir cursando.

Barbijo todo el tiempo

La ministra de Educación, Cecilia Trincado, brindó una entrevista en radio Sarmiento y dijo que la recomendación nacional será usar el barbijo todo el tiempo que sea posible. Confirmó que la presencialidad dependerá del análisis que hagan de los hechos que sucedan en la realidad en cuanto al avance de los casos.