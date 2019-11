San Lorenzo, a la espera de Gorosito, goleó al líder Argentinos Juniors

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo, a la espera de Néstor Gorosito como su nuevo entrenador, se dio esta tarde un gusto enorme y goleó de local por 3 a 0 al líder Argentinos Juniors, en partido de la 13ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Gonzalo Rodríguez, Adolfo Gaich y Ángel Romero de penal, todos en el primer tiempo, anotaron los goles de San Lorenzo, que no ganaba desde el 29 de septiembre (1-0 a Banfield de visitante por la octava fecha, todavía con la conducción de Juan Antonio Pizzi) y acumulaba cuatro derrotas consecutivas.



Con la victoria, el equipo de Boedo, hoy dirigido por segunda jornada seguida por el interino Diego Monárriz, llegó a las 19 unidades y se metió en la pelea por los puestos de Sudamericana.



Argentinos, en tanto, se quedó en 25 y sigue como líder junto con Lanús (hoy cayó por 1 a 0 en "el clásico del Sur" con Banfield), pero ambos pueden perder la punta a manos de River Plate y Boca Juniors, que tienen 24 y se pondrán al día mañana ante Central y Vélez, respectivamente.



Argentinos Juniors comenzó mejor, con presión arriba y ensanchando la cancha con Gabriel Hauche por derecha y Damián Batallini por izquierda. Entre ellos, Francis Mac Allister tomó los hilos del juego y llevó a su equipo hacia adelante.



Pero de a poco, y sobre todo por el rendimiento creciente de los hermanos Óscar y Ángel Romero, San Lorenzo primero equilibró el partido y después empezó a dominar. Tanto, que a los 20 minutos abrió el resultado: Óscar envió un corner desde la izquierda y apareció Rodríguez para marcar con un buen cabezazo.



Seis minutos después la fórmula del gol fue similar: el centro esta vez fue de Ángel, desde la derecha, y el que apareció para el 2 a 0 fue el pibe Adolfo Gaich.



Con la ventaja, San Lorenzo se replegó con prolijidad y le cedió la pelota a Argentinos, que no encontró espacios para generar peligro. Y el equipo azulgrana cerró una etapa soñada con otro gol, el 3 a 0, esta vez de Ángel de penal luego de una mano de Torren.



El complemento mantuvo las características del final del primer tiempo, y entre la solidez del local para resguardar la valla de Sebastián Torrico, y las limitaciones del "Bicho" para quebrar esa resistencia (lejos de la imagen que venía dando en el certamen), el partido dejó la sensación rápida de estar terminado.



En efecto, no hubo situaciones que pudieran alterar el marcador. Argentinos se fue con las manos vacías y el riesgo de perder el privilegio de la punta; y San Lorenzo, en el que Monárriz hizo debutar al pibe Luis Sequeira (16 años, ingresó sobre el cierre) y cuya victoria fue muy celebrada por su gente, espera de la mejor manera la llegada de "Pipo" Gorosito.



En la próxima fecha, la 14ta (que se jugará luego del receso del próximo fin de semana por la fecha FIFA), San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán (sábado 23 a las 21.45) y Argentinos Juniors será local ante Newell's (lunes 25 desde las 21.10).







- Síntesis -







San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gianluca Ferrari, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero, Adolfo Gaich y Óscar Romero. DT: Diego Monárriz.



Argentinos Juniors: Lucas Chávez; Jonathan Sandoval, Miguel Ángel Torren, Carlos Quintana y Elías Gómez; Fausto Vera y Francis Mac Allister; Damián Batallini, Franco Moyano y Gabriel Hauche; y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.







Goles en el primer tiempo: 20m Gonzalo Rodríguez (SL), 26m Adolfo Gaich (SL) y 45m Ángel Romero (SL), de penal.







Cambios: en el segundo tiempo, 17m Matías Romero por Moyano (AJ), 25m Alexander Díaz por Gaich (SL), 27m Raúl Bobadilla por Hauche (AJ), 35m Lucas Menossi por Ramírez (SL), 36m Diego Sosa por Silva (AJ), 43m Luis Sequeira por Ángel Romero (SL).



Amonestados: Ferrari, Poblete, Óscar Romero (SL); Sandoval, Silva, Hauche, Gómez, Vera (AJ).



Árbitro: Nicolás Lamolina.



Estadio: Nuevo Gasómetro, de San Lorenzo.