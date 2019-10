San Lorenzo se impuso en Brasil en su estreno en la Champions League América de Básquetbol

San Lorenzo, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de las Américas, remontó una desventaja de 14 tantos y terminó imponiéndose al local Mogi das Cruzes, en Brasil, por 82 a 78, por la primera fecha del grupo A de la flamante Champions League América de Básquetbol (BCLA).



En el gimnasio Hugo Ramos, el conjunto "azulgrana", dirigido por Facundo Muller, dio una verdadera muestra de carácter para llevarse el triunfo, cuando en el comienzo del último capítulo perdía por 7 (55-62).



A falta de 1m. 51s. Para el cierre, el alero Máximo Fjellerup encestó una bandeja y puso al "Ciclón" arriba, por 77-75. A partir de ese momento, el cuatro veces campeón de la Liga Nacional (LNB) dominó las acciones y consolidó el éxito.



El interno uruguayo Esteban Batista (ex Atlanta Hawks de la NBA) anotó 18 puntos (6-8 en dobles, 6-6 en libres), tomó 5 rebotes y repartió 3 asistencias para erigirse en una de las figuras de San Lorenzo.



También hubo una destacada labor del armador José Vildoza, que terminó con una planilla de 17 unidades (4-5 en dobles, 2-4 en triples, 3-3 en libres), 2 pases gol, un rebote y un recupero en 26m



En el conjunto paulista, en tanto, Danilo Fuzaro acumuló 23 tantos y 3 rebotes.



El conjunto de Boedo, clasificado a los cuartos de final del Super 20 argentino, se medirá este jueves con Biguá, de Uruguay, en el Antel Arena de Montevideo, a partir de las 20.00.



En tanto, mañana, desde las 21.30, en el estadio Ciudad, el local Quimsa de Santiago del Estero tendrá su estreno en el certamen continental recibiendo a Aguada de Uruguay, que tiene en sus filas al experimentado tirador Leandro García Morales (ex Instituto de Córdoba).



Precisamente, Instituto será el tercer equipo argentino debutante en el torneo, cuando este viernes se enfrente a Flamengo de Brasil (estará el juninense Franco Balbi, ex Ferro), en el gimnasio Angel Sandrín.