San Lorenzo venció a Franca y estiró la serie

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo, último bicampeón de la Liga de las Américas, superó esta noche a Franca de Brasil, por 91-76, igualó 1-1 la serie de cuartos de final que ambos animan por la flamante Básquetbol Champions League Américas (BCLA), el certamen continental más importante de la disciplina.



En el estadio Roberto Pando, del barrio de Boedo, el equipo local no le dio mayores opciones a su rival y logró reponerse del tropiezo sufrido el martes pasado en San Pablo (59-75).



De esta manera, la llave se definirá este lunes, a partir de las 20.00, con el tercer y último cotejo, que se celebrará, nuevamente, en el Roberto Pando.



La progresión de la victoria 'azulgrana' resultó la siguiente: 25-17, 44-33, 69-53 y 91-76



El equipo conducido por el bahiense Néstor 'Che' García, quien asumió el cargo desde hace cuatro partidos, cumplió, tal vez, el mejor rendimiento colectivo en lo que va del 2020.



El quinteto azulgrana fue intenso en defensa y rápido para ejecutar en ofensiva, sobre todo en el tercer cuarto, cuando metió un parcial 13-0 para sentenciar el pleito.



El escolta Luciano González, desde el banco de los suplentes, firmó una planilla de 16 tantos (1-3 en dobles, 3-4 en triples, 5-6 en libres), 3 asistencias, un rebote y un recupero.



Mientras que el también perimetral Dar Tucker, quien representa al seleccionado de Jordania, aportó 15 puntos, 6 rebotes y 3 pases gol en 21m.



El interno uruguayo Esteban Batista (ex Atlanta Hawks en la NBA) se destacó en el tramo inaugural del partido y concluyó con un balance repartido de 8 puntos, 7 rebotes y 4 robos.



En San Lorenzo no pudieron jugar el ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente y el pivote iraní Aaron Geramipoor, flamantes incorporaciones que no recibieron la pertinente habilitación desde FIBA.



Tampoco jugó el interno estadounidense Justin Williams, afectado por una lesión.



En el conjunto brasileño, en tanto, el experimentado alero estadounidense David Jackson (37 años) acumuló 16 unidades, 2 asistencias, 2 recuperos y un rebote.