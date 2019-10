San Martín de Tucumán ganó y se afirmó en la punta de la zona B de la Primera Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Martín de Tucumán se afirmó en el liderazgo de la zona B de la Primera Nacional al vencer esta noche a Almagro por 1 a 0, en el estadio Tres de Febrero, con un gol de Luis Aguiar, en el partido pendiente de la primera fecha del certamen.



La diferencia de posiciones entre el puntero y uno de los últimos en la tabla solamente se plasmó de a ratos.



San Martín, pese a ser visitante llevó la iniciativa con Claudio Mosca y Nicolás Castro, que se alternaron en la conducción de su equipo, al que le faltó profundidad en los metros finales.



Almagro buscó aprovechar el adelantamiento de los laterales tucumanos para jugar a espaldas de ellos, sobre todo de Pier Barrios, con el 'Burrito' Martínez como abanderado.



Sin embargo, al 'tricolor' le faltó constancia para generar riesgo a la valla de Ignacio Arce, que por momentos se animó a jugar de líbero.



Dentro de este panorama, los de José Ingenieros contaron con la situación más clara de la primera etapa en un certero remate de Ezequiel Denis que controló el arquero del 'Santo' (17 min), mientras que lo más peligroso que generó el 'albirrojo' resultó una escapada de Gonzalo Rodríguez que atajó Christian Limousin.



El segundo período mantuvo un juego equilibrado pero más deslucido, porque se tornó cortado y con mayores imprecisiones por parte de ambos bandos. El desequilibrio lo aportó el ingreso del uruguayo Aguiar -ex San Lorenzo-, que reemplazó a Juan Mercier (26 min).



Aguiar, de 33 años, fue quien intentó darle mayor movilidad al ataque del vencedor, que con pocos méritos se llevó el triunfo gracias al violento remate de zurda del propio oriental desde afuera del área, que con un pique engañó a Limousin para cristalizar el gol de la victoria.



Los tucumanos consiguieron su cuarto triunfo consecutivo y son lideres con 24 unidades en la zona B de la Primera Nacional, sacándole 4 de ventaja al escolta Sarmiento de Junín, y en la próxima fecha visitará a All Boys, en Floresta, el sábado 2 de noviembre a las 14.15.



En cambio Almagro cortó una racha de dos fechas sin perder y quedó último con 8 puntos junto con All Boys, aunque los de José Ingenieros adeudan el partido con Tigre y en la fecha 11 visitará a Atlético de Rafaela, el próximo viernes a las 21.



Al margen, durante el entretiempo del encuentro se descubrió un cuadro con la imagen y una placa con el nombre de Marcelo Zlotogwiazda en la cabina de transmisión número 7 del estadio de Almagro, en homenaje al destacado periodista fallecido recientemente, que era reconocido simpatizante del 'tricolor'.



En el acto estuvieron presentes sus familiares más cercanos y Ernesto Tenenbaum, periodista que fuera compañero de tareas y gran amigo de Zlotogwiazda.







= Síntesis =







Almagro: Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Brian Benitez, Walter Rueda y Ezequiel Denis; Juan Manuel Martínez, Germán Herrera y Facundo Suárez. DT: Gastón Esmerado.



San Martín (T): Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Brian Luciatti y Lucas Diarte; Juan Mercier y Mauro Bellone; Gonzalo Rodríguez, Claudio Mosca y Nicolás Castro; Luciano Pons. DT:Favio Orsi.







Gol en el segundo tiempo: 33m. Aguiar (SM).



Cambios en el segundo tiempo: 7m. Norberto Paparatto por Arrechea (A); 13m. José Mendez por Denis (A); 26m. Ignacio González por Mosca (SM) y Luis Aguiar por Mercier (SM); 36m. Coscia por Herrera (A) y 37m. Matías Fissore por Pons (SM).



Amonestados: Mendez, Rueda y Benitez (A). Amor y Rodríguez (SM).







Arbitro: Gerardo Méndez Cedro.



Estadio: Tres de Febrero (Almagro).