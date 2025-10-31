El aroma a brasas y la pasión por el asado volverán a encenderse en San Martín. El Complejo Ceferino Namuncurá será nuevamente el epicentro de una jornada cargada de sabor y tradición con la 8º edición del Concurso del Asador Sanjuanino, que se realizará el viernes 29 de noviembre y que este año repartirá más dinero en premios que en 2023.

Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que el premio total será de $900.000, distribuidos entre las tres categorías del certamen. El año pasado la cifra había sido de $720.000, lo que refleja el crecimiento y la apuesta del municipio por fortalecer un evento que ya se transformó en un clásico del calendario provincial.

El intendente y organizadores presentaron oficialmente el concurso destacando que el objetivo es mantener viva la tradición del asado sanjuanino y fortalecer la identidad gastronómica local. Como cada año, se espera la participación de asadores de toda la provincia, en un marco de camaradería, sabor y respeto por las raíces culturales.

La competencia comenzará a las 17 horas y contará con tres categorías:

Categoría 1: A las brasas en parrilla

Categoría 2: A las llamas

Categoría 3: Profesionales

Los participantes deberán elegir una sola modalidad. Las categorías 1 y 2 estarán destinadas a asadores amateurs, mientras que la Categoría 3 será exclusiva para profesionales del rubro gastronómico. Los cupos serán limitados, con 25 lugares para las categorías 1 y 2, y 20 para la categoría 3, además de 10 suplentes por grupo, que podrán ser convocados en caso de bajas o inasistencias.

El municipio de San Martín proveerá a los concursantes el corte de carne bovina elegido al momento de la inscripción, junto con un espacio adecuado para asar. En las Categorías 1 y 3 habrá parrillero (sin parrilla), mientras que las Categorías 2 y 3 contarán con espacio en el piso (sin estaca). Los cortes disponibles serán: asado de carnicero, costillar, punta de espalda, tapa de asado o vacío.

Cada participante deberá llevar sus condimentos, leña, utensilios y, según la categoría, su propia parrilla o estaca/cruz. El concurso está abierto a mayores de 18 años, que podrán competir en modalidad individual o en pareja (máximo dos integrantes).

Para la Categoría “Profesionales”, podrán inscribirse quienes acrediten formación o experiencia laboral en gastronomía, o quienes hayan sido ganadores de ediciones anteriores. Deberán presentar documentación que respalde su participación, como certificados de estudios, constancias laborales o antecedentes del certamen.

El jurado estará integrado por seis miembros provenientes de instituciones y entidades vinculadas a la gastronomía y la producción local: la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de San Juan, representantes del sector cárnico y ganadores de ediciones anteriores.

Los asadores serán evaluados desde el inicio de la competencia teniendo en cuenta la técnica, el punto de cocción, la presentación del plato y el respeto por la tradición.

Además del concurso, el evento ofrecerá una amplia agenda artística y cultural, con academias de danza, grupos folclóricos e intérpretes de renombre local y provincial, que darán vida al escenario principal. También habrá ranchos de comidas típicas donde los visitantes podrán degustar platos tradicionales, y un paseo de artesanos con productos locales, pensado para disfrutar en familia.

Las inscripciones para participar ya están abiertas a través de las redes sociales del Municipio de San Martín, y los interesados deberán completar el formulario correspondiente antes del cierre del cupo.

En cuanto a los premios, los ganadores de cada categoría recibirán:

1º puesto: $120.000

2º puesto: $100.000

3º puesto: $80.000

El resto del dinero será distribuido entre menciones y reconocimientos especiales.

El Concurso del Asador Sanjuanino se consolida así como una de las celebraciones más esperadas del calendario provincial, donde el fuego, la destreza y la pasión por el asado se convierten en protagonistas de una jornada que combina cultura, identidad y encuentro comunitario.

Con esta nueva edición, San Martín reafirma su compromiso de preservar las tradiciones gastronómicas que definen a San Juan y de seguir impulsando eventos que promuevan el turismo, la producción local y el orgullo por las raíces sanjuaninas.