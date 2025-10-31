Publicidad
San Martín lanzó la 8º edición del Concurso del Asador Sanjuanino

El certamen se realizará el 29 de noviembre en el Complejo Ceferino Namuncurá. Participarán asadores de toda la provincia en tres categorías y se repartirán $900.000 en premios. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que el premio total será de $900.000. Foto: Gentileza

El aroma a brasas y la pasión por el asado volverán a encenderse en San Martín. El Complejo Ceferino Namuncurá será nuevamente el epicentro de una jornada cargada de sabor y tradición con la 8º edición del Concurso del Asador Sanjuanino, que se realizará el viernes 29 de noviembre y que este año repartirá más dinero en premios que en 2023.

Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que el premio total será de $900.000, distribuidos entre las tres categorías del certamen. El año pasado la cifra había sido de $720.000, lo que refleja el crecimiento y la apuesta del municipio por fortalecer un evento que ya se transformó en un clásico del calendario provincial.

El intendente y organizadores presentaron oficialmente el concurso destacando que el objetivo es mantener viva la tradición del asado sanjuanino y fortalecer la identidad gastronómica local. Como cada año, se espera la participación de asadores de toda la provincia, en un marco de camaradería, sabor y respeto por las raíces culturales.

La competencia comenzará a las 17 horas y contará con tres categorías:

  • Categoría 1: A las brasas en parrilla
  • Categoría 2: A las llamas
  • Categoría 3: Profesionales

Los participantes deberán elegir una sola modalidad. Las categorías 1 y 2 estarán destinadas a asadores amateurs, mientras que la Categoría 3 será exclusiva para profesionales del rubro gastronómico. Los cupos serán limitados, con 25 lugares para las categorías 1 y 2, y 20 para la categoría 3, además de 10 suplentes por grupo, que podrán ser convocados en caso de bajas o inasistencias.

El municipio de San Martín proveerá a los concursantes el corte de carne bovina elegido al momento de la inscripción, junto con un espacio adecuado para asar. En las Categorías 1 y 3 habrá parrillero (sin parrilla), mientras que las Categorías 2 y 3 contarán con espacio en el piso (sin estaca). Los cortes disponibles serán: asado de carnicero, costillar, punta de espalda, tapa de asado o vacío.

Cada participante deberá llevar sus condimentos, leña, utensilios y, según la categoría, su propia parrilla o estaca/cruz. El concurso está abierto a mayores de 18 años, que podrán competir en modalidad individual o en pareja (máximo dos integrantes).

Para la Categoría “Profesionales”, podrán inscribirse quienes acrediten formación o experiencia laboral en gastronomía, o quienes hayan sido ganadores de ediciones anteriores. Deberán presentar documentación que respalde su participación, como certificados de estudios, constancias laborales o antecedentes del certamen.

El jurado estará integrado por seis miembros provenientes de instituciones y entidades vinculadas a la gastronomía y la producción local: la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de San Juan, representantes del sector cárnico y ganadores de ediciones anteriores.

Los asadores serán evaluados desde el inicio de la competencia teniendo en cuenta la técnica, el punto de cocción, la presentación del plato y el respeto por la tradición.

Además del concurso, el evento ofrecerá una amplia agenda artística y cultural, con academias de danza, grupos folclóricos e intérpretes de renombre local y provincial, que darán vida al escenario principal. También habrá ranchos de comidas típicas donde los visitantes podrán degustar platos tradicionales, y un paseo de artesanos con productos locales, pensado para disfrutar en familia.

Las inscripciones para participar ya están abiertas a través de las redes sociales del Municipio de San Martín, y los interesados deberán completar el formulario correspondiente antes del cierre del cupo.

En cuanto a los premios, los ganadores de cada categoría recibirán:

1º puesto: $120.000

2º puesto: $100.000

3º puesto: $80.000

El resto del dinero será distribuido entre menciones y reconocimientos especiales.

El Concurso del Asador Sanjuanino se consolida así como una de las celebraciones más esperadas del calendario provincial, donde el fuego, la destreza y la pasión por el asado se convierten en protagonistas de una jornada que combina cultura, identidad y encuentro comunitario.

Con esta nueva edición, San Martín reafirma su compromiso de preservar las tradiciones gastronómicas que definen a San Juan y de seguir impulsando eventos que promuevan el turismo, la producción local y el orgullo por las raíces sanjuaninas.

