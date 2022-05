San Martín sale a buscar cuatro jugadores de "jerarquía" para ascender

San Martín y su dirigencia no andan con vueltas. El objetivo es uno y se trata de ascender a Primera a fin de año. Y para eso ya definió su estrategia: sumar cuatro refuerzos de peso, con jerarquía, que le den la claridad y mejora en sectores en los que hoy no hay puesto ganado. Apunta a lo grande y no a “rellenar” el plantel. “Traer por traer no sirve, para eso nos quedamos con lo que hay”, tiro el presidente Jorge Miadosqui, quien manifestó que empezarán a buscar nombres con categoría y peso para encarar el semestre que viene con la firme intención de volver a la máxima división del fútbol argentino.

San Martín jugará el próximo domingo en Mendoza, ante Maipú, por la fecha 17. Una vez concluido ese juego, se reabrirá el mercado de pases que habilita incorporar hasta cuatro futbolistas, teniendo como fecha de cierre el jueves 9 de junio. Es decir que durante 10 días se irán sumando a los entrenamientos futbolistas con “camiseta puesta” para suplir las falencias actuales.

¿Los puestos? La zona de volantes es la primera a cubrir, ya que según el presidente “el mediocampo es donde tenemos más fallas”. Y la búsqueda está orientada a un enganche o media punta y un volante externo, sumado también un delantero de área. El cuarto sería un marcador central.

“Tenemos que ocupar los cuatro lugares y tratar de buscar algo que sea importante y no traer más de lo mismo. Vamos a salir a buscar jugadores de jerarquía si queremos objetivos importantes, porque cualquiera que ve hoy nuestros partidos sabe dónde están las fallas del equipo.

Las declaraciones tienen el sustento que el propio presidente verdinegro: “Creo que todavía no se encuentra el equipo. Sí vemos que desde que empezó Antuña hasta ahora ha ido cambiando, pero el equipo en su plenitud no lo tenemos”.

La llegada de futbolistas de “peso y con camiseta puesta” debe empezar a diagramarse la semana entrante previa reunión de Antuña con la dirigencia. De hecho todavía no le comunicaron al propio entrenador que harán usos de las cuatro ventanas disponibles.

Y así como llegarán refuerzos, también está la posibilidad real que hayan desvinculaciones dependiendo de los futbolistas que se sumen. Pueden dejar el club si aparecen propuestas para llevárselos o también para aquellos que no han tenido participación durante las 16 fechas jugadas. “Ahora tenemos que analizar lo que hay y buscar los mejores jugadores que tienen que ser muy superiores a los que tenemos”, agregó Miadosqui quien tiene el ascenso como único objetivo para San Martín.

