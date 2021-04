San Martín se floreó ante San Telmo, lo goleó 5 a 0

Después de cinco partidos sin ganar, en la tarde de hoy San Martín no sólo volvió a recuperar la sonrisa con una victoria, sino que lo hizo de muy buena manera ya que goleó a San Telmo por 5 a 0 en el estadio Hilario Sánchez por la 6º fecha de la Zona B de la Primera Nacional con una figura estelar como Esquiel Rescaldani que fue autor de tres goles, lo que significó que se lleve la pelota.

Fue netamente superior el equipo sanjuanino sobre el bonaerense, tuvo una alta eficacia ya que en el primer tiempo llegó tres veces en los primeros 28 minutos y convirtió 3 goles. A los 8 minutos Ezequiel Rescaldani se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y su remate se le metió al arquero Daniel González.

En la segunda llegada profunda del Verdinegro, Matías Giménez quedó mano a mano con González y ganó el arquero, pero el rebote le quedó a Sánchez que habilitó muy bien a Rescaldani que estaba sin marcas y definió de manera perfecta para aumentar el marcador para los de Paulo Ferrari.

San Telmo no lastimaba a San Martín, era un equipo que no tenía muchas ideas de hilvanar alguna jugada de riesgo y eso lo aprovechaba el Verdinegro, quien a los 28 minutos llegó al tercero con la conquista de Matías Giménez que en esta ocasión no perdonó a González.

En la segunda mitad, el partido seguí muy parecido a la primera parte, con San Martín cuidando la pelota, tratando de ser punzante y eso lo logró a los 15 minutos, cuando el recién ingresado Gonzalo Berterame desbordó por derecha, lo vio solo al goleador Rescaldani que marcó el cuarto de cabeza.

Parecía que el Verdinegro levantaba el pie del acelerador, pero sin embargo, a los 40 minutos Lucas Campana que había ingresado en el segundo tiempo, le ganó la espalda al marcador de punta de San Telmo, corrió hacia el arco y definió tras la salida del portero González para poner el 5 a 0 definitivo.

El elenco sanjuanino volvió a recuperar la sonrisa tras dos derrotas consecutivas en casa (Brown de Adrogué y All Boys) y dos empates de visitante (Brown de Puerto Madryn y Villa Dálmine), además de la eliminación por penales en la Copa Argentina frente a Racing.

Ahora el equipo de Paulo Ferrari tendrá que prepararse para visitar el próximo sábado a Defensores de Belgrano en Núñez por la 7º fecha de la Primera Nacional.

LOS OTROS RESULTADOS DE LA ZONA B

ASÍ QUEDARON LAS POSICIONES EN LA ZONA B