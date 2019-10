Sánchez fulmina por decreto el proyecto de "República digital" de los secesionistas catalanes

La independencia de Cataluña no será ni "on line ni off line", aseguró hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de firmar un decreto ley que busca acabar con el plan secesionista de crear una "república" en la nube de Internet.



El decreto obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la Unión Europea, y no puedan hacerlo en paraísos digitales.



Con esta medida, se pretende evitar un "potencial mal uso" de los recursos del gobierno regional de Quim Torra, concretamente la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, que pretende erigir una "república digital", explicó Sánchez en entrevista con la radio Onda Cero.



El líder socialista justificó la decisión ante el hecho de que el independentismo intenta “buscar lagunas legales” para difundir su plan de secesión.



Sánchez reiteró que su gobierno seguirá respondiendo al desafío independentista de Cataluña con "proporcionalidad", e insistió en que todavía no se dieron los supuestos para aplicar el Artículo 155 de la Constitución española, que habilitan al Ejecutivo central a intervenir un gobierno regional si no cumple con sus obligaciones.



El gobierno catalán de Quim Torra mantiene actualmente un discurso de desobediencia y adoptó medidas simbólicas para expresar su desacuerdo con el fallo judicial que impuso duras penas de prisión a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.



Torra encabezó las protestas pacíficas para exigir la libertad de los presos y tardó varios días en reaccionar ante los brotes de violencia que tuvieron lugar en las calles de Cataluña, a raíz de los graves disturbios que protagonizaron jóvenes independentistas y la policía.



El líder secesionista condenó y se desmarcó de "todas las violencias", pero no se solidarizó con la policía, lo que mantiene cerrada la puerta a un diálogo con el gobierno central, según remarcó Sánchez, quien busca la reelección en plena escalada del desafío secesionista.