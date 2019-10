Sancionan a molinos reincidentes por trigo no declarado

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, sancionó a molinos reincidentes por trigo no declarado. Las inspecciones tuvieron lugar en dos molinos de las localidades bonaerenses General Rodríguez y Coronel Suarez, provincia de Buenos Aires, que en los últimos cuatro años tuvieron suspensiones y clausuras. En el molino de General Rodríguez -parte de un importante grupo molinero con antecedentes de evasión previos- se hallaron 1.000 toneladas de trigo que no tenían respaldo documental alguno. Por su parte, el molino de Coronel Suárez poseía más 220 toneladas de trigo no documentado e intentó impedir el cubicaje técnico aportando una escalera muy precaria para el acceso a los silos aéreos, poniendo en riesgo la integridad física del personal actuante. La instalación de una escalera segura es un requerimiento que se le hace al molino desde hace más de siete años y que evidencia la mala predisposición a la hora de mostrar cómo trabaja, indicaron desde Agricultura. Se constató que seguía acopiando harina en estado de putrefacción y produciendo harinas bajo condiciones sanitarias inapropiadas para la elaboración de alimentos de consumo humano, por lo cual ya había sido clausurado por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.