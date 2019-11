Sandra Miguez: "La ley Micaela vino para cambiar la realidad de las instituciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La periodista Sandra Miguez, autora de "Crímenes menores" en el que aborda el femicidio de Micaela García y el jury al juez entrerriano Carlos Rossi, considera que el "Estado no ha dado respuestas frente a los problemas que se manifiestan ante situaciones de violencia" al referirse a los femicidios ocurridos en la Argentina.



- Télam: ¿Qué cosas considera que cambiaron en la justicia a partir del fallido Jury de enjuiciamiento a Rossi?



- Sandra Miguez: Muestra que hubo capacidad de organización y gestión para hacer un planteo de esta naturaleza al sistema judicial. Y también el hecho de que tres integrantes de ese jurado (dos legisladores y el representante del Colegio de Abogados) hayan decidido sostener la acusación es una muestra más del cambio cultural que estamos viviendo.



La sanción de la Ley Micaela es otro elemento imprescindible que ha venido para cambiar la realidad de las instituciones, ya que obliga a capacitar en todo el país en perspectiva de género a todos los poderes del Estado.



Pero si hay una transformación verdadera es la que se está produciendo a nivel social, al calor de los movimientos sociales, feministas y de las disidencias, que van planteando la necesidad de modificar de raíz las estructuras de un sistema que no resiste más.



- T: ¿Qué ocurrió con el juez Rossi luego del juicio?



- S.M: Desde el lunes posterior al jury, Carlos Rossi volvió a su cargo como Juez de Ejecución de Penas. En términos reales no parece haber cambiado nada, pero haber llevado adelante un jury tiene efectos precisos y es la capacidad de una sociedad organizada para reclamar por cuestiones que parecen ser justas y hacerlo a través de los mecanismos institucionales y democráticos.



- T: ¿Qué rol jugaron Rita Segato y Stola como testigos de contexto en el Jury a Rossi?



- S.M: Tuvieron un papel fundamental al dar testimonio de lo que implican los crímenes y delitos sexuales. Pero lamentablemente el tribunal no les formuló ninguna pregunta. Esto dejó en claro el desinterés del tribunal en los planteos que realizaron. “La queja femenina no es audible a los tímpanos del Estado” dijo Segato en esa oportunidad y es lo que finalmente volvió a pasar en este jury.