La familia de Tania Zárate, la sanjuanina que se encuentra desaparecida, está desesperada. Es que hace algunas surgió la versión de que el joven que se encuentra con ella, Joaquín Alcucero, también perdido, le envió un audio a su padre. En él, les decía que estaban bien y que iban a volver, ya que mañana es el cumpleaños de la joven. No obstante, la familia de ella no sabe si esto es cierto.

“Supuestamente, hay un audio que el chico le mando al padre, dice que están bien y que no los busquen, no sé si será cierto. Esa familia no nos quiere decir nada, nos ocultan cosas”, dijo a DIARIO HUARPE la madre de Tania.

Los jóvenes, de 14 y 15 años, desaparecieron el viernes en la mañana, jornada en la que llegaron hasta la escuela Arturo Illia, donde asisten ambos adolescentes, para encontrarse. Una vez juntos, no entraron y se fueron sin avisarle nada a nadie.

Desde ese momento ambas familias los buscan de forma desesperada. Como las horas pasaban y ellos seguían sin aparecer, hicieron la denuncia en la Policía, por lo que efectivos de Búsqueda y Rescate aún siguen adelante con el operativo para tratar de dar con ellos.

La mamá de Tania está muy preocupada porque ella no les contesta el teléfono y no sabe si realmente está bien. Además, aseguró que desde la familia del joven no les dicen nada, ni siquiera donde viven sus familiares para que ellos puedan seguir buscando a la chica. Es que ya fueron por una gran cantidad de departamentos y hasta el momento no tienen rastro.

“Ya no sé ni en que creer”, dijo la madre.

Desde la familia del chico comentaron a este diario que no estaban de acuerdo con la relación. Según comentó la hermana de Joaquín, el joven había bajado sus notas y desde la escuela le habían llamado la atención. También comentó que no conocían a la familia de la chica.

“Mi hermano ha cumplido 15 años el jueves, la chica cumplía años el domingo. Mi familia se iba a ir a Jáchal este domingo y se lo iban a llevar con ellos. Quizás se fueron porque querían pasar juntos el cumpleaños”, analizó la hermana del joven.

La última vez que la vieron a Tania, vestía un pantalón negro de buzo, una campera roja inflable y llevaba una mochila roja. Por su parte, Joaquín estaba vestido con campera negra y jean negro y zapatillas Adidas blancas con rayas rojas.

Quienes tengan algún dato sobre los adolescentes o los haya visto, puede comunicarse al 911, al 2644534203 o al 2645722916.