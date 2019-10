Una situación alteró a los vecinos de calle Mariano Moreno en Caucete. Una mujer descubrió que su novio estaba dentro de un auto con una chica. Todo quedó filmado por una vecina que no quería perderse ese momento.

En la secuencia del video se pueden observar como la joven está mirando por la ventanilla del lado del conductor. Ahí es cuando empieza a vociferar distintos insultos. Ya que tomó dimensión de lo que estaba sucediendo en el interior del rodado. Se la ve ofuscada porque al parecer el novio desde el interior le dice que se relajara que sólo eran “amigas”, a lo que ella le responde: "Qué me calientan tus amigas, que se bajen".

Luego de más de dos minutos de idas y vueltas, el novio se bajó del vehículo. Junto a él también lo hizo otra joven y juntos esperaron a un auto que los pasó a buscar. La novia quedó indignada por esta situación que se volvió viral en las redes sociales.

Otro caso

Hace dos semanas salía a la luz otro video en donde una joven sanjuanina insultaba a su novio arriba de un colectivo. En el video se observaba a una mujer agrediendo brutalmente a su pareja mientras viajaban en colectivo por Pocito. Esto se volvió viral tras ser publicado en Facebook y causó repudio e indignación por la violencia del maltrato.

MIRÁ TAMBIÉN Se viralizó un video en el que una mujer agrede a su pareja en el micro

“¡Qué saludás vos, si vos no tenés amigas!”, le dice una y otra vez ante la mirada atónita del resto de los pasajeros. El joven agacha la cabeza y no le responde. Ella insiste y amenaza “contestame o me voy a c*r matando”.