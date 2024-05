El sueño de una sanjuanina de tener su casa propia está en peligro. Es que luego de haber pedido un préstamo de $1.380.000 en diciembre de 2017 al Banco Nación, actualmente debe $43.700.000, a pesar de estar con el pago de las cuotas al día, aunque cada vez se hace más insostenible por el aumento de las mismas, que según denuncia, están por arriba de la inflación. Por esta situación es que en este martes 7 de mayo de 2024 habrá una marcha de hipotecados UVA autoconvocados en San Juan que protestarán contra las "cuotas impagas" y la "estafa de los bancos".

Luz Ramírez, en diálogo con DIARIO HUARPE, contó que pidió el préstamo para comprar una casa en la que vivir con su familia. Con el crédito y sus ahorros, pudo hacer esto realidad. Pero, lo que era alegría, ahora es un calvario. "Tarde o temprano no vamos a poder pagar las cuotas, si la deuda va subiendo y no hay tope". En su momento solicitó un préstamo de $1.380.000, pero actualmente debe al banco un total de $43.700.000, cifra que lo más probable es que aumente si no hay un cambio.

La mujer explicó que las cuotas del préstamo deberían actualizarse con la inflación, pero esto no ocurre así. Es que la desaceleración de los aumentos de los precios, no se ven reflejados en el plan de pago que cada mes aumenta entre $20.000 y $60.000, según los casos. Además, no solo aumenta la cuota, sino que sube la deuda, en el caso de Ramírez, un millón por mes. El caso de Luz no es el único en San Juan, le pasa a 25 familias en la provincia y a unas 100.000 en todo el país.

El programa de crédito inició en el gobierno de Mauricio Macri, pero Ramírez apunta a los gobiernos en general al decir que la culpa es compartida, ya que ninguno pudo frenar la inflación o regular las ganancias para los bancos. Por otro lado, la sanjuanina explicó que hay un proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados en el Congreso de la Nación que daría un alivio a las familias, por eso, pidió a los senadores sanjuaninos Sergio Uñac, Celeste Giménez Navarro y Bruno Olivera para que tomen cartas en el asunto.

"Es un préstamo usurero", aseveró Ramírez, que agregó que a la tercera cuota impaga, el banco te puede rematar la casa que compraste.

Marcha

Este martes 7 de mayo de 2024, a partir de las 18 horas, los hipotecados UVA autoconvocados estarán frente a la Legislatura Provincial en marco de una marcha nacional. "Defendé tu hogar", reza la convocatoria. Los organizadores piden a las personas afectadas que asistan con una lata y las llaves de la casa para hacer ruido, además solicitan llevar banderas o cintas celestes y blancas.

"Necesitamos una reestructuración de los créditos actuales y futuros para que sean sostenibles en el tiempo", señalaron los autoconvocados en un comunicado publicado en redes sociales. En ese contexto hicieron una serie de pedidos:

