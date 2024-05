Si todo sale de acuerdo a lo previsto, dentro de poco, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan volverá a sortear 300 lotes que corresponden a la operatoria Suelo Activo, Sueño Cumplido. La directora del IPV. Elina Peralta, explicó a DIARIO HUARPE que esta posibilidad se dio después de que analizaran a los primeros postulantes y determinaron que casi un tercio no cumple con los requisitos necesarios para acceder a este plan que ofrece un lote urbanizado, sumado al crédito para la construcción de la vivienda. Dicha operatoria está destinada a la clase media.

En contacto con Huarpe Noticias, Peralta, explicó que del total de 930 beneficiarios que ya están preseleccionados hay un grupo de 300 postulantes que no habrían podido pasar el denominado "filtro social", en el que se analiza si tienen una situación económica que les permita pagar la cuota. Esto implica que no podrían acceder a esta operatoria. Por estos días, el IPV está terminando de revisar la condición de estas familias y una vez que se confirme el total de postulantes que no podrán acceder a la casa, estos lotes volverán a ser sorteados.

Publicidad

"Estamos esperando que se termine todo el filtro del resto de las familias para ver cuántas vacantes más van a quedar y se van a resortear. Estamos esperando que sean entre 250 y 300 familias las que no pudieron cumplir para que se haga un nuevo sorteo y poder completar el cupo de 930 lotes", explicó la funcionaria.

Peralta reconoció que hubo un freno en esta operatoria, pero explicó que esto se debió a que la nueva gestión comenzó haciendo un análisis de la situación de los 930 postulantes que en 2023 resultaron sorteados para poder acceder a uno de estos lotes que forman parte de un gran predio ubicado en inmediaciones de calle Meglioli, entre República del Líbano y Doctor Ortega, en Rawson.

La funcionaria recordó que ella ya se reunió con los futuros vecinos del barrio Valle del Sol y les comentó la situación en la que está este proyecto. Recordó que del total de 930 beneficiarios seleccionados en un primer momento, ya hay un tercio que están pagando la cuota ahorro.

A esto se suma que en los últimos días se agregaron otros 300 vecinos cuya situación ya fue analizada, pasaron el filtro social y cómo se determinó que podrán cumplir con el pago de cuotas, se espera que dentro de un mes comiencen a pagar la cuota ahorro y estar un paso más cerca de poder acceder a su propiedad.

Peralta también habló del avance de los trabajos en la obra de urbanización y destacó que en medio de un parate transitorio por la falta de fondos que dejaron de llegar desde la Nación, el Gobierno de San Juan resolvió poner fondos provinciales para lograr que se reactiven algunas obras, entre las que está el predio de Suelo Activo, Sueño Cumplido.

Publicidad

La directora explicó que la operatoria se gestó desde Nación, "por eso inicialmente recibimos esos fondos para la obra de urbanización e infraestructura. Hoy, por esfuerzo del gobernador Orrego, se ha decidido desde hace un mes ponerle fondos provinciales para que la obra de este barrio continúe", concluyó diciendo.

Requisitos

Conformar un grupo familiar, que puede estar compuesto por un matrimonio con o sin hijos, dos personas convivientes que posean unión civil convivencial, persona con sus ascendientes (padres) o descendientes (hijos reconocidos) o hermanos.

Estar inscriptos en el registro permanente de postulantes del IPV

Ingresos del Grupo Familiar: La suma de los ingresos formales netos deberán estar comprendidos entre los tres y quince sueldos mínimos, vitales y móviles, acreditando una antigüedad laboral mínima de 12 meses.

Todas las personas integrantes del grupo familiar deberán:

No ser propietarios de viviendas, terrenos o inmuebles.

No haber sido beneficiarios de subsidios, préstamos y/o viviendas por el IPV

No haber sido beneficiarios de programas habitacionales nacionales, provinciales o municipales.

Tener residencia estable y publica en la provincia mayor a 2 años

Presentar en tiempo y forma toda la documentación requerida por IPV

Etapas del Programa

Primera

Inscripción online de los interesados, bajo una declaración jurada que cumplen los requisitos.

Sorteo Público que se realizará durante los meses de abril-mayo.

Verificación del cumplimiento de los requisitos del IPV. Evaluación Social de los legajos por las áreas involucradas del IPV.

Aceptación de los postulantes como ahorristas IPV por Resolución.

Segunda