Sanjuaninos piden acciones más duras del Estado para evitar que la gente abandone a los animales

En la tarde del pasado domingo, un conjunto de perros atacó salvajemente a un hombre en Rivadavia. El ataque resultó en tragedia, pues la víctima falleció camino al hospital. Este caso reavivó la polémica, pero está lejos de ser el único. Hace cinco meses, Florencia Ledesma, de apenas 23 años, salió a correr y una jauría la mató a mordidas. Los ataques no disminuyen y los resultados, muchas veces, son mortales. ¿Qué piensan los sanjuaninos sobre esta situación?

DIARIO HUARPE salió a la calle a hacer un relevamiento con respecto a esta problemática. En este sentido, Federico Comelli contó su opinión. El hombre planteó la diferencia entre dos tipos de animales. Por un lado, el perro callejero, que es un animal socializado con los seres humanos, no es violento para con la sociedad. Explicó que tienen una mayor facilidad para relacionarse con las personas, debido a que consiguen alimento con mayor facilidad y esto los vuelve animales dóciles.

El sanjuanino diferenció los perros callejeros de cimarrones. Los segundos, conforme explicó, se encuentran en un estado salvaje, ya que nunca han estado en contacto con los seres humanos. Además, dijo que, al no tener comida disponible, la mayoría tiene la necesidad de “salir a cazar” por supervivencia. Eso, según afirmó, los vuelve violentos. Comelli propuso, ante esta problemática, que el Estado brinde asistencia alimenticia y de cuidado para con los animales sin hogar, además de evitar que la gente abandone a sus mascotas. “Una vez que les das comida, ya no necesitan cazar y no son violentos”, cerró.

Federico Comelli. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Por su parte, Laura Vargas, otra sanjuanina, dijo: “Habría que tomar el tema de manera seria, con controles y que el Estado brinde las herramientas para que puedan llevarse a cabo”. Añadió que, para ella, el camino es la esterilización y recorridos por los barrios, teniendo en cuenta los animales de cada zona.

“También hay que contactar a las personas que por ahí no se hacen cargo de sus animales, porque los tienen en la puerta de su casa, les dan de comer y a la vez dicen que no son suyos. Hay que dejar de fomentar un poquito, eso”, manifestó.

Laura Vargas, junto a sus alumnos. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Finalmente, Ángeles Orozco, planteó que su propuesta es apelar a la conciencia y reflexión de las personas que tienen animales y no los cuidan. “Hay que cuidar a los animales, que son seres vivos y nos acompañan, pero que a veces si no se toman los recaudos como vacunas o atención veterinaria, se vuelven agresivos”, explicó.

En este mismo sentido, la mujer reflexionó: “Dadas las circunstancias que no siempre las personas se hacen cargo de sus perros o gatos, algunos los terminan abandonando. Creo que el gobierno tiene, a través de las instituciones, que hacerse cargo de estos animalitos”.

Orozco destacó que su pensamiento no es que se tenga que sacrificar a los perros, sino que se deben hacer cargo, cuidarlos y después plantear una posible adopción.

Entretanto, la mayoría de los sanjuaninos opinó que la solución no es eliminar a los animales o hacerles daño, sino que habría que socializarlos y brindarles la atención que, como seres vivos, merecen. Además, plantearon una ampliación en las acciones de cuidado, tanto sanitario como personal, para con los perros.