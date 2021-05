Sanjuaninos salieron a manifestarse en contra el nuevo confinamiento

Decenas de sanjuaninos se dieron cita en sus vehículos en mediaciones de la Plaza 25 de Mayo e hicieron sonar sus bocinas para reclamar en contra del nuevo confinamiento dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández y al que el Ejecutivo Provincial adhirió por completo.

Pasadas las 23 de este viernes, y una hora antes del inicio del confinamiento obligatorio, la gente llegó a la zona de la Catedral para partir desde allí y dar varias vueltas en autos y camionetas por la plaza de Capital.

Foto DIARIO HUARPE.

Entre los presentes se vieron banderas argentinas flameando desde adentro de los vehículos, mientras que los bocinazos de los rodados fueron una constante.

Frente a la Catedral estuvieron los denominados libertarios, que llegaron a lugar con equipos de sonidos y micrófonos para dar discursos en contra de las medidas actuales y el gobierno nacional.

Foto DIARIO HUARPE.

En un principio hubo unos 40 vehículos, pero en pocos minutos superaron los 100 autos circulando en la zona.

La manifestación se extendió hasta pasada las 0 horas de este sábado. Es decir que se prolongó hasta después de iniciado el confinamiento estricto.

Foto DIARIO HUARPE.

Si bien hubo amplia presencia policial no se vio que la fuerza de seguridad realizará ningún tipo de actividad, sino que solo se dedicó a presenciar la protesta sin intervención. Según uniformados en el lugar, no actuaron porque no registraron hechos de violencia o incidentes.

Durante el largo tiempo que se prolongó la manifestación contra el confinamiento hubo explosiones de fuegos artificiales y por los parlantes pasaron en más de una oportunidad el himno nacional argentino.

Foto DIARIO HUARPE.

Cerca de las 00.30 la conglomeración de autos empezó a desarmarse. Solamente quedaba una decena, mientras que el grupo de personas identificado con los libertarios seguía con cánticos en contra del oficialismo nacional.