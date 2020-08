Sanjuaninos se manifestaron contra las políticas del Gobierno nacional

Pasadas las 16 horas de este lunes, un grupo de aproximadamente 500 sanjuaninos se concentró en la Plaza 25 de Mayo y desde allí marchó en protesta contra las medidas del Gobierno nacional de Alberto Fernández.

El denominador común fue la presencia de banderas argentinas, ya sea de quienes llegaban al punto de encuentro caminando desde distintos lugares de la Ciudad o quienes lo hacían en automóviles. Algunos también asistieron con cacerolas que golpeaban a modo de protesta ruidosa, como viene siendo una constante en este tipo de manifestaciones.

Los manifestantes en la explanada de la Catedral. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE:

La protesta del #17A fue convocada principalmente a través de las redes sociales en todo el país. En San Juan se pudieron observar carteles como “Seamos libres de los que se hacen ricos a costa de los pobres” y “Basta de chorros sueltos y ciudadanos presos” en una protesta que también fue contra la cuarentena que decretó el Gobierno nacional contra la pandemia de coronavirus el pasado 20 de marzo.

Estaba previsto que no hubiera oradores, sin embargo, uno de los autoconvocados que se identificó como "un hombre del campo" tomó el micrófono y pidió superar las divisiones políticas de la Argentina y que "haya equilibrio entre el oficialismo y la oposición", entre otras muchas consignas que fueron en mayor o menos medida apoyadas con los aplausos de los asistentes.

Habían pegado carteles en los autos. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE:

Entre los reclamos que más se repitieron durante la marcha se destacaron las críticas a la reforma judicial que impulsa el oficialismo, la cuarentena obligatoria, el repudio contra la corrupción y el pedido de mayor seguridad.

Si bien la mayoría de las personas estaban usando el tapaboca e incluso en la convocatoria se pedía el respeto a las medidas de seguridad para combatir la pandemia, la aglomeración que se generó por calle Mendoza frente a la Catedral no respetó el distanciamiento social.

Algunos marcharon y otros dieron vueltas en sus autos. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE:

Tras varios minutos que se tomó la columna de manifestantes para dar la vuelta a la plaza, cantaron el Himno nacional y se desconcentraron paulatinamente.

A Cáceres no lo dejaron hablar

Entre los manifestantes se encontraba el diputado nacional por San Juan y referente del PRO local, Eduardo Cáceres, quien en un momento dado se acercó hasta la camioneta donde estaba ubicado el micrófono y el parlante. El legislador intentó subir a decir algunas palabras, pero recibió el repudio de la gente.

El diputado nacional Eduardo Cáceres. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE:

"No queremos ningún atorrante acá, hemos venido autoconvocados", se oyó por el micrófono en referencia a Cáceres y a otros políticos que se acercaron hasta la plaza como el presidente de la Unión Cívica Radical de San Juan, Eduardo Castro.

Tras entender que no iba a poder dirigirse a la multitud, Cáceres volvió sobre sus pasos, pero fue una vez más increpado por la gente que le reclamó que "no habla en el Congreso y no atiende a nadie en San Juan, no se merece el micrófono".