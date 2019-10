Santaolalla, de Bajofondo a la música medieval para el Cid Campeador de Amazon

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gustavo Santaolalla, líder de Bajofondo, consideró que existe un "desfasaje" entre lo que esta sucediendo entre los jóvenes que componen música y la industria musical y también adelantÓ que esta componiendo la banda de sonido para una serie sobre el Cid Campeador que Amazon prepara para su plataforma de streaming.



Télam entrevistó al ganador de dos Oscar y varios Grammy sobre la industria discográfica y sus trabajos:



T:- ¿Por qué las figuras del trap y la movida urbana no quieren firmar con las grandes compañías? ¿qué tiene que cambiar para que estos chicos acepten firmar? Parece que piensan que no necesitan a la industria.



GS: Yo supongo que hay muchas cosas también que no están aggiornadas, no están al tiempo que está pasando. Es un dilema porque también es muy difícil hacerlo sin un músculo como el que tienen las compañías de distribución. Yo creo que hay algo que tiene que ver con el hecho de poder ser vos dueño de tus masters, licenciar lo que vos producís, conservar el material como tuyo. Más allá de que las tiendas digitales también pagan poco, creo que hay un desfasaje con la realidad, con lo que está pasando en distintas dimensiones como las redes o en los medios de comunicación. Y los chicos quieren tomar distancia, tienen mucho respeto por lo que hacen y lo quieren resguardar, es totalmente lógico. A veces no quiere decir que tomen la mejor decisión, pero si vos me decís qué tienen que cambiar las grabadoras seguramente tengan que cambiar muchas cosas de la mentalidad, pero no te puedo decir qué. Soy fan de Catriel y de Paco Amoroso, me encantan. De hecho, Catriel está laburando en una cosa mía. Creo que es una movida reinteresante. Hay que aprender de ellos, como de todas las cosas nuevas.



T:-¿Como productor esperabas que tuviera ese boom el disco de Rosalía?



GS:- Pero si vos escuchás el disco, ¿cómo no se va a explicar, si es una maravilla? Es alucinante lo que hicieron, es increíble. Las cosas tan buenas no pueden no destacarse, se destacan inmediatamente. Todo ese producto, ella y el productor, está muy bueno. Cuando lo escuché dije "esto es increíble, tiene que matar".



T:-¿Qué estuviste haciendo en España?



GS:- En España estoy trabajando para una serie que está haciendo Amazon para su plataforma de streaming basada en el Cid Campeador. Estoy reentusiasmado con eso. Estoy trabajando una mezcla de música medieval, con instrumentos medievales, con guitarras eléctricas y cosas contemporáneas o instrumentos latinoamericanos. Es una serie de época. Están filmándola ahora. Yo trabajo mucho a partir del script y de mis charlas con los productores y los directores, más que mirando la imagen. Es la forma que me gusta trabajar más. La música la concibo siempre de una manera muy visual, la siento de esa manera. Para mí la música de Bajofondo es súper visual, es como una película sonora.