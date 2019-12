Sasia ratificó el paro de 24 horas de mañana para regularizar y traspasar personal de Sofse

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, ratificó hoy el paro de 24 horas de mañana en reclamo de la regularización y traspaso del personal de Sofse, que "está de forma ilegal bajo la órbita de la empresa Decahf-Sapem", lo que afectará los servicios de pasajeros de larga distancia de Sofse y los de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.



El dirigente sindical explicó hoy en un comunicado que el gremio ratificó la huelga nacional de 24 horas de mañana "de forma total" y durante toda la jornada -que comenzará esta medianoche- que afectará los servicios de pasajeros de larga distancia de la firma Sofse y los ramales de cargas Belgrano, San Martin y Urquiza, puntualizó en un comunicado.



"Se impone la inmediata regularización y traspaso del personal que cumple efectivas tareas en Sofse y que de forma arbitraria está bajo la órbita de la empresa Decahf-Sapem, lo que perjudica a los trabajadores en sus condiciones laborales y salariales, porque no pueden ser encuadrados en los convenios colectivos laborales respectivos", enfatizó.



Sasia, líder del espacio gremial Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional (Semun), denunció que transcurrió "un tiempo más que prudencial, que incluyó el envío de cartas-documento a las empresas, que no traspasaron y encuadraron al personal".



El dirigente aseguró que "las compañías no ofrecieron respuestas satisfactorias al legítimo reclamo" y señaló que "es evidente que se trata de una conducta discriminatoria".



"Sofse Trenes de Larga Distancia traspasó a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad y la Asociación de Señaleros (ASFA), pero no a los de la Unión Ferroviaria, por lo que el gremio decidió intensificar el plan de lucha nacional con un paro general en las líneas de pasajeros de larga distancia de Sofse y en las de cargas de Logística S.A. (líneas Belgrano, San Martin y Urquiza) y Decahf", señaló.



Por su parte, los trabajadores de la línea de pasajeros Sarmiento cumplen hasta esta medianoche una huelga de 24 horas en demanda de la construcción de "un vestuario para las empleadas" del sector, lo que "no garantizó la empresa Trenes Argentinos".



La Unión Ferroviaria explicó que la compañía incumple la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene Laboral al negarse a proveer vestuario y baños apropiados al personal de guarda femenino desde hace un lustro, en tanto el titular de la seccional Oeste del gremio, Rubén Sobrero, expresó en declaraciones radiales que la protesta fue decidida por "las trabajadoras porque se cambian en un container de forma indigna", concluyó.