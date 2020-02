Satisfacción de productores porque la cebolla del Valle Inferior recuperó garantía sanitaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Productores del Valle Inferior manifestó hoy su satisfacción porque la cebolla que se produce en las chacras del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) recuperó por 120 días el status sanitario que garantiza la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Fubapa).



Esto se produjo el viernes último cuando se publicó en el Boletín Oficial, la resolución 18/2020 del Ministerio de Agricultura de la Nación.



La nueva conducción de la cartera agropecuaria nacional restableció la vigencia de la resolución 42/98, que en setiembre pasado había sido suspendida por otra de la administración macrista, "sin considerar el trabajo que se venía realizando a los largo de 20 años", dijo a Télam el asesor de la Cámara, Juan Carlos Vallejos.



El certificado, asegura el status sanitario de las cebollas que se cultivan en unas 1.600 hectáreas de chacras del Valle Inferior, y que luego se comercializan en el mercado interno del país y en el Mercosur.



En reuniones sostenidas con equipos técnicos, "deducimos que la resolución del gobierno anterior, fue emitida por alguien que sentado en un escritorio no consideró a los actores que intervienen en el circuito productivo, porque para un productor local es más barato que le rechacen una carga en el galpón de empaque a que se la reboten en la frontera", sostuvo Vallejos.



El Documento de Tránsito Vegetal (DTV) que se implementó para la autogestión online con el objetivo de agilizar los trámites burocráticos que se deben realizar, "no dice nada de lo sanitario, no hace hincapié en eso", puntualizó el técnico.



Según informó la Cámara, en la actualidad el DTV se encuentra vigente y es obligatorio para el movimiento de "berries, cítricos, frutas tropicales, frutales de pepita y carozo, hortalizas, frutos secos, material de propagación, micro propagación, multiplicación vegetal y algodón".