Scola aporta 14 puntos en la derrota del Olimpia Milano por Euroliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Luis Scola, ala pivote y capitán del seleccionado argentino, aportó hoy 14 tantos para Olimpia Milano, equipo italiano que cayó ante el Asvel Villeurbanne francés, por 89-82, en partido correspondiente a la fecha 13 de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.



El máximo goleador histórico del equipo albiceleste estuvo en cancha durante 22 minutos, al cabo de los cuales encestó 3-6 en dobles, 2-2 en triples y 2-4 en libres.



El ex jugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Indiana Pacers y Brooklyn Nets, entre otras franquicias NBA, completó su labor con 3 rebotes, 3 asistencias y un recupero.



De este modo, el conjunto de Milán quedó con un record de 7 victorias y 6 derrotas, retrocediendo -además- a la octava colocación de la tabla.



En el combinado francés se destacó el alero estadounidense David Lighty, con un saldo de 19 tantos, 2 asistencias y 2 robos.



Por su lado, el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) no tuvo acción en el triunfo del Barcelona sobre Panathinaikos, de Grecia, por 98-86.