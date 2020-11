Se acerca el eclipse del 14 de diciembre, cuáles serán las diferencias con el del 2019

Al decir la palabra eclipse seguro son muchos los sanjuaninos a los que se les viene a la mente aquel del 2 de julio del 2019 que en la provincia pudo apreciarse con plenitud. No obstante, en menos de un mes habrá un fenómeno astronómico similar que también podrá verse desde acá.

Se trata del eclipse del 14 de diciembre cuya totalidad pasará por el norte de la Patagonia por lo que el ambiente se oscurecerá y se hará de noche en pleno día. En el resto de Argentina el Sol se cubrirá parcialmente. “La totalidad cruza por Piedra del Águila, en Neuquén, y Las Grutas, en Río Negro. Lo que está afuera de esa franja va a ser parcial”, explicó a DIARIO HUARPE el astrónomo del Observatorio Félix Aguilar, Eric González.

En el caso de San Juan, “el 70% del disco del Sol va a estar cubierto”. Esta es una de las principales diferencias con el del año pasado en el que la cobertura fue del 100%.

Como la totalidad no pasa por acá, se podrá observar desde todos lados en los que dé el Sol de forma directa. “No hay un lugar que sea mejor que otro”, dijo el especialista. Sin embargo, advirtió que no hay que colocarse al lado de edificios hacia el norte. En cambio, en el 2019 recomendaron los lugares altos y libres de obstáculos, algunos departamentos alejados como Iglesia fueron ideales para verlo.

En cuanto al horario, también cambiará. En esta ocasión comenzará poco antes del mediodía y culminará en la siesta. Empezará a las 11:38, el momento máximo será a las 13:04 y culminará a las 14:34. Mientras que, el anterior fue en la siesta y en horas de la tarde.

“Ahora va a ser distinto, no va a haber oscuridad completa. El otro eclipse fue durante la tarde, ya había poca luz, así que no se notó mucha oscuridad hasta poco antes de que el Sol estuviera completamente tapado, se veía una tarde normal. Este año se va a poner como en la tarde, se va a percibir que se va a poner bastante más oscuro de golpe, pero no va a ser oscuridad total”, explicó el astrónomo.