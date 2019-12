Se conocerá en febrero el veredicto en el juicio a tres ex directivos de Fundación de la Hemofilia

El juicio oral contra tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por el contagio masivo de VIH y hepatitis C sufrido por pacientes hemofílicos entre 1985 y 1992 continuará el lunes próximo con los alegatos de la defensa y el veredicto se conocerá en febrero del 2020, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de un juicio en el que se investigan las transfusiones de sangre que, de acuerdo al expediente judicial, afectaron a casi mil pacientes hemofílicos con VIH y a algunos de ellos con hepatitis C.



Los acusados del caso son los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Pedro Pérez Bianco y el abogado Eduardo Biedman, para quienes el abogado de la querella pidió penas de 15, 14 y 7 años de prisión respectivamente.



El juicio comenzó en agosto pasado y según estimaron fuentes judiciales finalizaría en los primeros días de febrero, después de la feria judicial.



Durante la investigación, el juez federal Sebastián Ramos había procesado a los médicos y directivos de la Fundación por no haber controlado los concentrados de coagulación que se le suministraron a los hemofílicos, y luego la Cámara Federal porteña les agravó la calificación y los definió como responsables directos de los contagios.



"Esa omisión también se inscribe por un no actuar en la propagación de la enfermedad y allí -ya no caben dudas- el dolo es total y completo", sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia en el fallo que firmaron a mediados del año pasado.



En tanto, en el fallo de primera instancia, Ramos había remarcado que los procesados "ordenaron aplicar a los pacientes hemofílicos los factores de coagulación llamados Factor VIII y Factor IV, que contenían los virus VIH, HCV y HBV", aún cuando había señales de alarma a nivel mundial por la posible contaminación de los concentrados.



El magistrado los había citado a indagatoria tras el pedido formulado por la fiscal Alejandra Mángano, quien acusó a los imputados de proceder de manera "sumamente negligente e imprudente" al suministrar hace más de 20 años "medicamentos contaminados que debían ser descartados".



La causa quedó a cargo de Ramos luego de que fuera reabierta por la Cámara Federal porteña, que decidió, además, apartar al anterior magistrado del caso, el juez federal Claudio Bonadio.



"Resta que se reconozca el grave daño a la salud que la ausencia de un correcto control generó a todos aquellos pacientes hemofílicos" que entre 1985 y 1992 contrajeron VIH y hepatitis C al aplicárseles factores de coagulación antihemofílicos importados de Estados Unidos y contaminados, destacó la fiscalía en su momento.



Mángano sostuvo que "el Estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denominados factor VIII y IX no brindó un adecuado control sobre aquellos lotes de sangre que ingresaban al país".



También advirtió que esos lotes de sangre contaminados que se usaron "previamente habían sido rechazados por Estados Unidos, Japón y Brasil, dato que no debía pasarse por alto".



