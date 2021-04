Se disputó la 3° fecha del Fútbol Seniors

En la noche del miércoles se llevó a cabo la 3° fecha del Torneo Seniors de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado "Horacio Manrique", la cual tuvo la disputa de los cinco partidos de la fecha en el Camping del Sindicato Empleados de Comercio.

La cita sirvió además para que tanto la Liga con su presidente Oscar Cuevas y las autoridades del Fútbol Seniors con Eduardo "Cachilo" Magallanes, le rindan un homenaje a un ex combatiente de Malvinas como Walter Carrizo, quien se notó muy emocionado.

El que volvió a ganar y está imparable, es Juventud Unida de Pocito, quien venció a Aberastain en el clásico pocitano por 1 a 0 con gol de el "Chato" Guerra y, de esta manera sigue siendo el único líder del torneo.

En otro de los partidos, Sportivo Desamparados derrotó a los locales del SEC por 3 a 2. Los goles del Víbora los anotaron Miguel "Kily" Arrieta, Andrés García y Raúl "Purruco" Antuña, mientras que para los Mercantiles lo hicieron Víctor García y José Catania.

Unión de Villa Krause se quedó con el duelo ante Árbol Verde, lo hizo por 1 a 0 con la conquista de Rolando Flores. Mientras que Alianza venció a Peñarol por 2 a 0 con goles de Carlos Toré y el "Turco" Alé.

Por último, Colón Junior igualó ante Del Bono 1 a 1, el festejo del Merengue fue de Adrián Castro, mientras que para el Bodeguero lo hizo José Campusano.

En las posiciones manda Juventud Unida con 9 puntos, lo sigue Alianza con 7, Unión y Desamparados con 6, Árbol Verde y Del Bono 4, Colón 3, Peñarol, Aberastain y SEC 1.

La próxima fecha tendrá los siguientes partidos: Alianza vs Desamparados, Del Bono vs SEC, Juventud unida vs Peñarol, Aberastain vs Unión y Árbol Verde vs Colón.