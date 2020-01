Se estrena "El robo del siglo", o como cuando la realidad inspira a la ficción

El 13 de enero de 2006 quedó en la historia como el día en que siete personas pusieron en jaque a todo un sistema bancario y de seguridad, ese día robaron el Banco Río de Acassuso y desaparecieron delante de los 300 policías que rodeaban la manzana. Catorce años después, esa historia llega a las pantallas de país como el primer tanque nacional del año, “El robo del siglo”, película dirigida por Ariel Winogrand es una historia real que superó a la ficción.

El hecho fue así: Cinco de estos siete hombres entraron disfrazados por la puerta principal. Otro los esperaba en el asiento de una camioneta a quince cuadras. El último hombre estaba a unos centímetros de la bóveda del banco, bajo tierra, en el tramo final del boquete que habían construido sobre las cloacas de Acassuso. En apenas dos horas se llevaron 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas (cifra del arqueo del Banco Río).

Dejaron como único rastro las cinco pistolas de juguete que usaron en el robo y un cartel en la bóveda: “En barrio de ricachones / Sin armas ni rencores / Es sólo plata y no amores”. Mientras el lugar estaba colmado de policías y la televisión mostraba al Grupo Halcón ingresando al banco, ellos ya habían escapado en dos gomones a través de las cloacas, habían subido a una camioneta y se encontraban en una habitación separando el botín.

El robo había sido perfecto. Los ladrones no dejaron ninguna pista a través de la cual pudieran llegar a ellos. Pero había algo que no podían planificar. Un mes después del robo, la policía detuvo a Rubén de la Torre, al que encontraron con U$S 900.000. Su esposa, Alicia Di Tullio, hermana de Pepita la Pistolera (reconocida en el ambiente del hampa), lo había delatado. A través de su testimonio, la policía encontró a otros cuatro miembros de la banda. Los cinco fueron juzgados y declarados culpables del robo.

La película utiliza esa información para poner en contexto a los personajes, porque sin cada uno de ellos sería solo una película de atracos. Con “Mamá se fue de viaje” o “Mi primera boda”, Winogrand ha construido una filmografía donde el público argentino se siente cómodo, y esta no es la excepción. Con lenguaje delante de cámara más cercano al de una serie de TV que al del cine, “El robo del siglo” es una película con ritmo y que se sostiene en las historias de los personajes y sus actuaciones, antes que en el guion.

Por último, cabe destacar la actuación de Peretti como Araujo, la mente maestra detrás del robo y el personaje más pintoresco de los siete. Francella, que interpreta a Vitette quien fue el carismático líder de la banda, se acerca más a su versión “Pepe Argento” que a sus roles dramáticos como en “El Secreto de sus ojos”. Una película entretenida y que cumple.

LOS HORARIOS EN LA CARTELERA SANJUANINA

Los horarios en Play Cinema son: 16.10, 17.00, 18.10, 19.00, 20.20, 21.10, 21.50, 22.30, 23.20 horas. Por otro lado Cinemacenter tendrá funciones a las 16.40, 17.40, 19.10, 20.10, 21.40, 22.40 horas.