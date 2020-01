Se revelaron los nominados a los Óscars 2020

Este lunes, 13 de enero, se anunció la lista oficial de nominados y será el próximo 9 de febrero cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles reciba a las estrellas del séptimo arte y se anuncien los nombres de los ganadores. La Academia de Hollywood confirmó que este año la gala de entrega no tendrá un único presentador. Algo que ya ocurrió en la edición anterior.

Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman, con 10 cada una, encabezan la lista de las favoritas. En tanto, Bong Joon Ho con Parasite consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión.

El español Antonio Banderas logró colarse entre los cinco candidatos a Mejor Actor por su papel en la aclamada Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Lo acompañan en la categoría Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para diversificar la membresía de la Academia, las mujeres quedaron excluidas de la categoría de mejor directora.

Joker, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite, Marriage Story y 1917 compiten por la mejor película este año. Mientras que Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Tarantino y Bong Joon Ho se disputarán la estatuilla a la mejor dirección.

LISTA DE NOMINADOS

Mejor película: Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite

Mejor director: Martin Scorsese (“The Irishman”), Todd Phillips (“Joker”), Sam Mendes (“1917”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”), Bong Joon Ho (“Parasite”)

Actriz protagónica: Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saorise Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”), Renee Zellweger (“Judy”)

Actor protagónico: Antonio Banderas (“Pain and Glory”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

Fotografía: 1917 (Roger Deakins), The Irishman (Rodrigo Prieto), Joker (Lawrence Sher), The Lighthouse (Jarin Blaschke), Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Película Extranjera: Parasite (Corea del Sur), Pain and Glory (España), Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia), Les Miserables (Francia)

Película de animación: How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, Klaus, Missing Link, Toy Story 4

Canción original: “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4) — Randy Newman, "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin, "I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren, "Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez, “Stand Up” (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Guión original: 1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns), Knives Out (Rian Johnson), Marriage Story (Noah Baumbach), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino), Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Guión adaptado: The Irishman (Steven Zaillian), Jojo Rabbit (Taika Waititi), Joker (Todd Phillips & Scott Silver), Little Women (Greta Gerwig), The Two Popes (Anthony McCarten)